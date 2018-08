Video Ascoli Cosenza 1-1 | highlights e gol della partita Serie B 1^ giornata

Diretta / Ascoli Cosenza (risultato finale 0-1) streaming Video Dazn : Pareggio di Brosco al 95'! : Diretta Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:50:00 GMT)

DIRETTA / Ascoli Cosenza (risultato live 0-1) streaming Video Dazn : Rossoblu sempre in vantaggio! : DIRETTA Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:20:00 GMT)

DIRETTA / Ascoli Cosenza (risultato live 0-1) streaming Video Dazn : Rossoblu sempre in vantaggio : DIRETTA Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:09:00 GMT)

Diretta / Ascoli Cosenza (risultato live 0-1) streaming Video Dazn : Squadre al riposo - intervallo! : Diretta Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:42:00 GMT)

DIRETTA / Ascoli Cosenza (risultato live 0-1) streaming Video Dazn : Vantaggio di Maniero! : DIRETTA Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:23:00 GMT)

DIRETTA / Ascoli Cosenza (risultato live 0-0) streaming Video Dazn : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 20:32:00 GMT)

Ascoli Cosenza/ Streaming Video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Ascoli Cosenza Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:03:00 GMT)

Video/ Foggia Ascoli (1-0) : highlights e gol della partita (Amichevole) : Video Foggia Ascoli (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita amichevole, giocato ieri 18 agosto 2018. Ai satanelli basta la rete di Chiaretti al 62'. (Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:46:00 GMT)

DIRETTA / Foggia Ascoli (risultato finale 1-0) streaming Video e tv : Espulso Addae nell'ultima parte di gara : DIRETTA Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:56:00 GMT)

Diretta / Foggia Ascoli (risultato live 1-0) streaming Video e tv : Vantaggio di Chiaretti! : Diretta Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:40:00 GMT)

DIRETTA / Foggia Ascoli (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Diversi volti nuovi a inizio ripresa : DIRETTA Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:14:00 GMT)

Diretta / Foggia Ascoli (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Fine primo tempo! : Diretta Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:47:00 GMT)

DIRETTA / Foggia Ascoli (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Prima parte di gara : DIRETTA Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Diretta / Foggia Ascoli (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Prima parte di gara : Diretta Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:12:00 GMT)