Viaggi | sono italiani i turisti che spendono di più al Duty free

Nilufar e Giordano in Viaggio per Temptation Island Vip - lui si sfoga : 'Sono impreparato' : Li abbiamo conosciuti nello studio della trasmissione pomeridiana più ta e discussa [VIDEO]su Canale 5, Uomini e donne: parliamo di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia, saldamente unita dopo la scelta dell'ex tronista napoletana registrata a fine del suo percorso sul trono, è pronta a mettere alla prova il proprio sentimento. Nilufar e Giordano nelle ultime ore hanno ufficialmente abbandonato la citta' per intraprendere un viaggio ...

Sei italiani su 10 sono in Viaggio per Ferragosto : Roma, 11 ago., askanews, - Quasi sei italiani su dieci, 57%, non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in ...

"Sulle nostre strade girano troppe cisterne Sono bombe Viaggianti" : L'ennesimo incidente con protagonista una 'bomba' viaggiante ripropone drammaticamente il problema della pericolosità delle sostanze trasportate sulle nostre strade. Merci che posSono essere ...

Techetechetè / "Lei non sa chi sono io" : un Viaggio alla scoperta della satira (anticipazioni 5 agosto) : Techetechetè, anticipazioni 5 agosto: in onda la puntata dal titolo "Lei non sa chi sono io", alla scoperta della nascita della satira in Italia. Carlo Campanini, Alighiero Noschese e...(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Esodo estivo - traffico da “bollino nero” per il fine settimana : sono 21 milioni gli italiani in Viaggio ad agosto : Il secondo fine settimana dell’Esodo estivo, il primo contrassegnato dal “bollino nero” sarà caratterizzato anche dal maltempo. Valigie ed ombrello, dunque. Oltre al rischio di trovare traffico molto intenso e possibili incolonnamenti sui 26 mila chilometri di rete stradale nazionale, per i vacanzieri c’è anche la concreta possibilità di dover affrontare improvvisi nubifragi e bombe d’acqua durante il viaggio. Le ...

Viaggi : visitereste le destinazioni turistiche più pericolose del mondo? Ecco quali sono [GALLERY] : 1/11 Rio de Janeiro ...

Venezia - turista derubato scrive ai ladri : 'Sono malato - era il mio ultimo Viaggio' : Michael Valey, è un turista americano di sessant'anni che, qualche giorno fa, è arrivato a Venezia con la moglie. Mentre era in vaporetto, è stato derubato del portafoglio con tutti i contanti e le carte di credito. Michael Valey, però non è turista sfortunato come ce ne sono tanti: è gravemente malato di cancro ed aveva scelto il nostro Paese per la sua ultima vacanza. Quando ha denunciato il borseggio ai carabinieri ha consegnato loro anche ...