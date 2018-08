Via Milano | litiga con la vicina e la prende a sberle

Milano. Omicidio stradale : individuato il vero responsabile dell’incidente in Via Cesare da Sesto : È stato individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria il vero responsabile dell’Omicidio stradale avvenuto lo scorso 28 aprile in via Cesare

Milano : Bovisa - Via libera a nuovo progetto urbanistico : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Si affacceranno su una piazza verde di oltre 10mila metri quadrati i due nuovi edifici previsti nel quartiere Bovisa di Milano. La convenzione con Albatross per l’attuazione del Piano Attuativo 9 Durando-Andreoli-Morghen, che prevede la realizzazione di un intervento re

Controesodo - sull’A1 code fino a 12 km in direzione Milano. A14 - ancora disagi per traffico deViato a Grottammare : traffico sostenuto ma scorrevole, code a tratti e qualche rallentamento. È questa la situazione in gran parte della penisola di ritorno dalle vacanze agostane. Nel week-end da “bollino rosso” del Controesodo estivo, si registrano ancora disagi sull’A14 Bologna-Taranto a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai ...

Milano : F1 sbarca in Darsena - festival al Via dal 29 agosto al 1 settembre (2) : (AdnKronos) - Il fulcro delle attività del festival sarà il F1 Park, che ospiterà una corsa dimostrativa attraverso un inedito circuito cittadino: "La competizione automobilistica è nel dna di questa bellissima città -dichiara Sean Bratches, managing director, commercial operations di Formula 1- e n

Milano : F1 sbarca in Darsena - festival al Via dal 29 agosto al 1 settembre : Milano, 24 ago. (AdnKronos) - La Formula1 sbarca in Darsena, a Milano. Per la prima volta in assoluto, il circus sarà protagonista nel cuore di Milano con il 'Formula1 Milan festival', quattro giorni di eventi, musica e spettacoli che animeranno l'area della Darsena, in concomitanza con il Gran Prem

Milano : uomo trovato impiccato nel parco di Via Donna Prassede : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Un uomo di 43 anni è stato trovato impiccato nel parco di via Donna Prassede a Milano. L'allarme è scattato intorno alle 6,30 di questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Dalle prime ricostruzioni, il corpo sarebbe st

Milano : controlli in stazioni ferroViarie per ferragosto - 8 arresti : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Otto arresti, 33 denunce a piede libero e 15 contravvenzioni. E' il bilancio dei controlli messi in atto per la settimana di ferragosto dalla polizia nelle stazioni ferroviarie della Lombardia. In tutto sono state 1.300 le persone identificate, delle quali 529 straniere

Gruppo FS nodo Genova - riapertura anticipata linea per Milano Via Mignanego dal 27 agosto : Dopo l'interruzione per il crollo del viadotto Morandi , riprende in anticipo sulle previsioni da lunedì 27 agosto il collegamento ferroviario Genova-Milano via Mignanego. Rete Ferroviaria Italiana, ...

Con il trio jazz di Gianni Cazzola al Via la nuova stagione live del Bonaventura Music Club di Milano : L'ingresso ai concerti e agli spettacoli è, come sempre, libero , il martedì la prima consumazione costa 10 euro, . Per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena , tel. 02.