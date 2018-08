Vespa | al via a settembre la produzione della versione elettrica Prenotabile da inizio

Piaggio - arriva la Vespa elettrica. Da settembre al via la produzione : Pontedera, 27 agosto 2018 - Il Gruppo Piaggio avvierà a settembre la produzione di Vespa elettrica nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa. I primi esemplari - spiega una nota - saranno ...

Opera di Roma - una “Traviata” in Vespa apre la stagione di Caracalla. Tra Dolce Vita - Grease e un tocco di Moulin Rouge : Violetta entra in scena barcollando, scalza, le scarpe con il tacco in mano. Il soprabito trascinato sul pavimento. Rincasa all’alba, ma i paparazzi la riconoscono e la inseguono: lei prima si schermisce, si nega, poi si volta e posa per i fotografi davanti alla locandina del film di cui è protagonista. Lorenzo Mariani allestisce una Traviata che potrebbe uscire direttamente da un film di Fellini, tra scandali, successi folgoranti e solitudini ...