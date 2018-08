Vela – Coppa Primavela 2018 | i vincitori

sportfair

(Di martedì 28 agosto 2018) Un suggestiva premiazione al tramonto ha sancito la fine dellaPrimaSole e brezza termica, proprio oggi, nell’ultima giornata di regate, Viareggio ha offerto ai giovanissimi velisti dellaPrimale condizioni più tipiche della Versilia, così che l’esercito degli oltre 300 ragazzini ha potuto concludere tutte le prove in programma. Scesi in acqua intorno alle 12,30 sono partiti poco dopo le 13 con vento leggero sui 6 – 8 nodi. Due le prove disputate dalle flotte degli Optimist e ben quattro per O’Pen Bic e Techno 293: sono sei prove totali per gli Optimist, sette per gli O’Pen Bic e otto per le tavole a. Prima delle premiazioni dellaPrima, c’è stata la gioiosa consegna dei diplomi ai 40 bambini che hanno partecipato alla seconda edizione del Meeting Nazionale delle scuole, per i velisti in età pre-agonistica. E, a ...