' Ve la ricordate?' Ecco che fine ha fatto | il clamoroso ritorno in TV | dove la vedremo

ricordate Enrico Silvestrin? Ecco che fine ha fatto e perché ora si parla tanto di lui : Erano i tempi di Mtv e dei VJ. Era il 1994 ed Enrico Silvestrin è stato il pioniere: quell’anno è diventato il primo VJ italiano nella storia dell’emittente conducendo da Londra in inglese programmi di Mtv Europe come Mtv Video Music Awards, Mtv Select e Hitlist Italia. A Mtv Italia, invece, era il volto di Sonic e di Mtv Supersonic. Tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, Silvestrin era famosissimo. Poi, nel 2005, ha ...

Vi ricordate di Simona Tagli? Ecco la nuova vita della sexy valletta di Domenica In : Bella, brava e simpatica. Per sfondare nel mondo dello spettacolo, le qualità di certo non le mancavano. Eppure Simona Tagli , dopo un periodo di grande successo televisivo, è sparita dalla scene. Chi ...

Vi ricordate di Simona Tagli? Ecco la nuova vita della sexy valletta di Domenica In : Bella, brava e simpatica. Per sfondare nel mondo dello spettacolo, le qualità di certo non le mancavano. Eppure Simona Tagli, dopo un periodo di grande successo televisivo, è sparita...

In aereo ci vai truccata? Che errore! Non farlo più : ecco perché. ricordatelo la prossima volta : C’è chi adora volare e chi invece farebbe volentieri a meno di prendere un aereo. Ma per andare in certi posti è necessario, dunque meglio attrezzarsi al meglio. No, per la paura non possiamo fare niente. Questi sono consigli per viaggiare. Consigli utili, però, che è bene tenere a mente prima di arrivare in aeroporto. Pensateci bene, per esempio, prima di scegliere l’outfit, specie se dovete affrontare un viaggio lungo. Per prevenire ...

“Ahhh - ecco chi è!”. Temptation Island : il single Davide Matteini non è un volto nuovo. Ve lo ricordate? : Temptation Island 2018 è appena cominciato ma, come ogni anno, dopo la prima puntata si scopre qualche altarino sui protagonisti. Parliamo di tentatori, però, non di coppie in gioco anche se, lo ricordiamo, l’unica nota al grande pubblico è quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, rispettivamente ex dama ed ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si sono incontrati e innamorati pochi mesi fa proprio nello studio di ...

“Che schianto”. Claudia Piumetto - la ricordate a Uomini e Donne? Eccola tanti anni dopo : Era il 2008 quando Claudia Piumetto partecipò per la prima volta a ”Uomini e Donne”. Era la corteggiatrice di Emanuele Morelli, ma quando il calciatore abbandonò il programma Claudia salì sul trono per trovare l’amore. Purtroppo non fu fortunata nemmeno quella volta, poiché la sua scelta Diego Daddi le disse di no (“Non ti vedo nella mia vita. Non sei la ragazza adatta ai miei bisogni. Perché devo prenderti in ...

ricordate Kledi di Amici? Si è sposato! Ed ecco chi è sua moglie. Non ama i social ed è più giovane di lui di 18 anni : “Non pensavo che diventare padre potesse rendermi così felice, che la nascita di un figlio potesse cambiarti e stravolgerti la vita. Oggi tutto ruota intorno alla piccola Léa. Io e la mia compagna Charlotte siamo al settimo cielo”. Parole di Kledi Kadiu di due anni e mezzo fa, quando il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi è diventato papà per la prima volta. Era stato proprio il danzatore di origine albanese, oggi ...

ricordate Milo Infante? Amatissimo in tv - è scomparso dalle scene. Nessuna notizia e ora svela tutto. Ecco cosa sta succedendo : È stato per anni conduttore di diversi programmi di successo, fra cui Buoni e cattivi, Iceberg, Orario continuato e Prima serata, su Telelombardia e Silenzio stampa e Spazio Disponibile, su Antennatre. Ha ottenuto diversi riconoscimenti fra cui “l’Oscar per l’Informazione” di Millecanali e l’Ambrogino d’oro, massima onorificenza del Comune di Milano. Milanese di origine, suo padre è un giornalista e anche lui decide di intraprendere ...