Var | Cairo | ci vuole regola più chiara

Motocross - GP Bulgaria 2018 : Jeffrey Herlings pronto a dominare - Antonio Cairoli stoico vuol proVarci : Jeffrey Herlings ed ancora Jeffrey Herlings. E’ sempre l’Olandese volante a mettersi in mostra in questa stagione della MXGP. La classe regina è il palcoscenico di JH84 e nel 17° round del Mondiale 2018, sul duro tracciato di Sevlievo (Bulgaria), è arrivato un altro successo nella Qualifying Race che sembra essere il preludio ad un altra giornata trionfale per l’orange. L’alfiere della KTM ha una marcia più e lo dimostra ...