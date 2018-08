VANESSA GRAVINA Non sono quella della fiction | io l' amore l' ho trovato Il

VANESSA GRAVINA a Basic Instinct 2 : “Ho detto di no a Sharon Stone” : Vanessa Gravina doveva recitare in Basic Instinct 2 ma ha rifiutato la proposta di Sharon Stone Da anni una delle attrici di fiction e teatro più amate e apprezzate, Vanessa Gravina ha detto no a Hollywood. È successo anni fa, quando è stata contattata per un ruolo in Basic Instinct 2. Ma la 44enne ha […] L'articolo Vanessa Gravina a Basic Instinct 2: “Ho detto di no a Sharon Stone” proviene da Gossip e Tv.

Il Paradiso delle Signore : primo ciak a Milano. New entry Roberto Farnesi e VANESSA Gravina : Roberto Farnesi La scommessa più forte, in termini economici e di rischio, del nuovo pomeriggio di Rai1 è già iniziata. Lo scorso lunedì 18 giugno, nella centralissima Piazza San Fedele di Milano, a due passi dal Duomo, è stato girato il primo ciak della terza stagione de Il Paradiso delle Signore che in autunno diventa un appuntamento quotidiano, in onda subito dopo la novità Vieni da Me di Caterina Balivo. Il più elegante grande magazzino di ...