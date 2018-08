Vaccini | “Ucciso il virologo Burioni” | i no-vax falsificano una pagina della rivista PD

meteoweb.eu

: #Vaccini . Falsificano la pagina di Democratica e annunciano: “Burioni ucciso dalle Brigate Rosse” - Quotidiano… - QSanit : #Vaccini . Falsificano la pagina di Democratica e annunciano: “Burioni ucciso dalle Brigate Rosse” - Quotidiano… - V_Giovannina : 'Burioni ucciso sotto casa sua'. L'orrore contro il medico dei vaccini: scena terrificante / Guarda - serogeid : RT @Libero_official: L'orrore contro il medico dei vaccini: 'Burioni ucciso sotto casa sua'. La scena terrificante / Guarda -

(Di martedì 28 agosto 2018) Ancora ilRoberto Burioni nel mirino dei no-vax. Questa volta le minacce di morte al medico, paladino delle vaccinazioni e difensorescienza, sono arrivate attraverso una fintanewsletter ‘Democratica’ del Partito democratico, fatta circolare sui social network. “Tornano le Birigate Rosse, ucciso ilRoberto Burioni davanti alla sua abitazione”, è il titolo‘fake’testa giornalistica, realizzata con un account creato per l’occasione. “Dopo i tweet in cui venne diffusa una accampata ‘solidarietà’ a Benetton da parte del medico dopo la tragedia di Genova, questa volta i vigliacchi diffusori di veleno in rete utilizzano una fintadel nostro giornale, Democratica”, commenta sul proprio sito ladel Pd. “Questa è ovviamente una ‘fake news’ ...