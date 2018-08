Vaccini | su “Le Monde” il caso Italia | “Il Governo vuole smantellare l’obbligo”

Vaccini - Matteo Renzi : “Lega e M5S fanno male all’Italia e ai bimbi più deboli” : In un'intervista rilasciata stasera al Tg1 Matteo Renzi attacca il governo: "Sui Vaccini non si può permettere a nessuno di scherzare col fuoco. Su questo provvedimento 5 stelle e Lega hanno fatto male all'Italia e ai bambini più deboli. Un errore clamoroso".Continua a leggere

Vaccini - la Toscana pronta ad “annullare” la decisione del governo : “Legge per l’obbligo per contrastare calo copertura” : Il Parlamento ha appena rinviato di un anno l’obbligo vaccinale per i bambini delle scuole dell’infanzia ma la Toscana non ci sta: la giunta regionale di centrosinistra guidata dal governatore Enrico Rossi è pronta a presentare il prima possibile un progetto di legge per “annullare” gli effetti degli emendamenti con cui venerdì la maggioranza gialloverde in Parlamento ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di vaccinazione. ...