Usa | ventiquattrenne perde a videogame e spara a Jacksonville | 3 morti e 9 feriti VIDEO

(Di martedì 28 agosto 2018) Una strage per aver perso ad un torneo di. A, in Florida, gli appassionati si sono ritrovati in un centro commerciale affollato per partecipare al torneo on line di Madden, ungioco dedicato alla Nfl di football americano. Uno dei giocatori avrebbe perso la testa dopo essere finito fuori dal gioco ed avrebbeto all'impazzata contro gli altri concorrenti. Secondo i media americani il bilancio provvisorio è di trecompreso l’autore dell’aggressione. Quest’ultimo, dopo il folle gesto, ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita. Indagini sono in corso per verificare l'eventuale coinvolgimento di un’altra persona. Successivamente le forze dell'ordinehanno comunicato che are è stato David Katz, unoriginario di Baltimora. Il giovane aveva vinto il Madden Champ nel 2017. Katz shown here in a Madden ...