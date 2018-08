USA e Russia discutono la prevenzione dell' uso delle armi chimiche in Siria

Russia - ministero Finanze annuncia misure contro eventuali sanzioni USA su titoli di stato - : "Abbiamo un intero pacchetto di misure su come agire se verranno adottate queste decisioni", ha affermato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov citato dai media russi. Allo stesso tempo il ...

Caso Skripal - scatta prima serie di sanzioni USA a Russia :

Soccorso da USA - Russia e Cina Pronto l'acquisto di Btp. Esclusivo : In attesa della prevista mazzata delle agenzie di rating sull'Italia e della fine del QE della Banca Centrale Europea, il governo non resta con le mani in mano. Anzi, si sta muovendo a tutto campo per costruire una rete internazionale extra-Ue di salvataggio dei conti pubblici... Segui su affaritaliani.it

Mosca - forniture spaziali Russia-USA senza interruzioni : Teleborsa, - Ci sono sistemi di propulsione a razzo, utilizzati dalla United Launch Alliance, ULA, nel primo stadio del razzo vettore Atlas V, e componenti in titanio per l'aviazione prodotti in joint ...

Gli USA rianimano la Seconda Flotta per contenere la Russia nell'Atlantico - : Gli Stati Uniti hanno rianimato la Seconda Flotta per contenere la Russia nell'Oceano Atlantico settentrionale. "Dobbiamo mantenere i nostri vantaggi competitivi e il dominio in mare", ha detto l'...

Russia continua a vendere propulsori spaziali agli USA - : La Russia risponderà simmetricamente alle sanzioni degli Stati Uniti sugli individui e le imprese, ma non ha nessuna intenzione di sospendere le vendite di propulsori a razzo per il programma spaziale ...

Invasione Aliena : Il patto tra USA e Russia. Se gli extraterrestri ci invadono ci alleiamo. : Invasione Aliena: Il patto tra USA e Russia. Se gli ”extraterrestri”ci invadono ci alleiamo. Cosa fareste se L’umanità per qualche ragione venisse attaccata da qualche forma di vita non terrestre? Se lo sono domandati nel 1985 Reagan e Gorbachev , dopo essersi incontrati per la prima volta a Ginevra, per parlare della corsa agli armamenti. Ma, prima dell’inizio del meeting formale, fecero due chiacchiere passeggiando sul ...

Russia smetterà di comprare dagli USA componentistica a duplice uso - : In ogni caso, la Russia smetterà di acquistare tutti i dispositivi elettronici e componentistica a duplice uso dagli Stati Uniti, comprerà l'elettronica da paesi terzi, in particolare dalla Cina, ha ...

Rischi Trump : tra impeachment ed elezioni midterm/ Ultime notizie USA - Cohen e tutti i ‘guai’ sul Russiagate : Trump Rischia "grosso": tra impeachment ed elezioni di midterm, tutte le Ultime notizie. Michael Cohen e tutti i guai sul Russiagate per il Presidente Usa(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:25:00 GMT)

Russia fa incetta di oro in vista delle sanzioni USA : Per rispondere alle misure coercitive dell' amministrazione Trump , il paese più esteso al mondo continua a prendere le distanze dagli asset finanziari tradizionali. Secondo i dati del Fondo ...

Russia - Putin : sanzioni USA "controproducenti e insensate" : ... tra i punti di produzione e i punti di consegna, la Russia è il fornitore migliore per l'economia europea". La Russia, ha detto ancora Putin, è disposta a discutere misure per migliorare la ...

Facebook cancella 652 account falsi in vista del voto in USA. 'Dietro ci sono Russia e Iran' : ...di sospettare come dietro a questi profili falsi si nascondano gruppi organizzati in Iran e Russia che hanno l'obiettivo di influenzare con campagne di disinformazione gli utenti di tutto il mondo, ...

Russiagate - Paul Manafort ritenuto colpevole per 8 capi d'accUSA - : L'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump è stato riconosciuto responsabile di frode fiscale e finanziaria. Su altre 10 imputazioni la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime e il ...