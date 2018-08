Us Open | Travaglia ammaina le vele a New York | l’azzurro si ritira al primo turno

US Open 2018 : Stefano Travaglia eliminato al primo turno. L’azzurro si ritira contro Hurkacz nel quarto set : Finiscono al primo turno gli US Open di Stefano Travaglia. Il numero 141 del mondo si è ritirato nel quarto set durante il match con il polacco Hubert Hurkacz, che stava conducendo il match sul 6-2 2-6 7-6 3-0. Non è un buon inizio di partita per Travaglia, che sbaglia molto e fatica anche a mettere la prima di servizio. Il break è nell’aria e arriva nel quarto game, con Hurkacz che sale 3-1. Il polacco è molto più continuo e sfrutta le ...

US Open 2018 : Travaglia e Gaio qualificati - Sonego lucky loser. Otto azzurri nel tabellone principale : Saranno Otto gli azzurri al via degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Stefano Travaglia e Federico Gaio ...

