US Open – Simona Halep | una sconfitta da record contro Kanepi | un primato che non le fa

US Open 2018 : i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone femminile. Clamorosa eliminazione di Simona Halep - vincono le sorelle Williams : Clamoroso colpo di scena nella prima giornata degli US Open 2018. Simona Halep è stata subito eliminata primo turno dello Slam americano, dopo essere stata sconfitta in due set dall’estone Kaia Kanepi. Non era mai successo a Flushing Meadows che la numero uno del mondo uscisse all’esordio nel torneo. Nessun problema, invece, per Serena Williams, che sarebbe dovuta essere la sfidante agli ottavi di Halep. L’americana ha ...

Us Open - Simona Halep subito fuori a New York - : Ma se lo scorso anno era stata Maria Sharapova ad eliminarla in tre set al termine di un match davvero entusiasmante, stavolta a tirare un brutto tiro alla rumena, numero uno del mondo, è stata l`...

Us Open - Simona Halep fuori al primo turno. Avanti Sonego e Lorenzi : ... 33 anni, estone Kaia Kanepi , numero 44 del mondo: 6-2 6-4 in appena un'ora e 15 minuti. E' la prima volta nell'era Open , dal 1968, che la testa di serie numero 1 del torneo femminile esce al ...

Us Open - Simona Halep fuori al primo turno : ... 33 anni, estone Kaia Kanepi, numero 44 del mondo: 6-2 6-4 in appena un'ora e 15 minuti. E' la prima volta nell'era Open, dal 1968, che la testa di serie numero 1 del torneo femminile esce al debutto ...

US Open : clamoroso a Flushing - Simona Halep è subito fuori : ... 6-4 and it's now the first time a top seeded woman has lost her Opening round match at the #USOpen pic.twitter.com/NIrKFM7gel - US Open Tennis , @usOpen, August 27, 2018 , a breve la cronaca, ...