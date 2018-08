US Open – Nadal difende Ferrer con una stoccata velenosa | “giocatori più scarsi di lui

US Open – Ferrer si ritira per infortunio contro Nadal : l’addio amaro all’ultimo Slam della carriera : Addio amaro agli Slam per David Ferrer: lo spagnolo, pronto al ritiro, costretto a ritirarsi dal primo turno degli US Open per infortunio David Ferrer ha giocato ieri notte il suo ultimo Slam della carriera. Il veterano spagnolo si ritirerà infatti a Madrid o Barcellona nel 2019, in modo tale da lasciare davanti al proprio pubblico, ma non dovrebbe giocare i prossimi Australian Open, salvo sorprese. Addio amaro per Ferrer agli Salm, ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di lunedì 27 agosto. Avanzano Nadal e Wawrinka - bene Serena Williams. Fuori la n.1 Halep : Non sono mancate la soprese nella prima giornata degli US Open 2018. Il colpo di scena è arrivato nel match tra Simona Halep e Kaia Kanepi, con la numero uno del mondo subito eliminata. L’altra uscita pesante c’è stata nel torneo maschile con Grigor Dimitrov battuto da Stan Wawrinka. Tutta facile invece per Rafael Nadal, che passa il turno per il ritiro di David Ferrer. bene anche Serena Williams che supera Magda Linette. Andiamo quindi a ...

US Open 2018 : i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone maschile. Nadal vince per ritiro - Wawrinka mette ko ancora Dimitrov : Se nel tabellone femminile degli US Open 2018 è uscita la numero uno del mondo, nessun problema, invece, in quello maschile per Rafael Nadal. Il maiorchino ha usufruito del ritiro di David Ferrer (problema ad un polpaccio) nel secondo set del derby spagnolo. Un esordio dunque molto comodo per la prima testa di serie dello Slam americano che ora affronterà il canadese Vasek Pospisil. Buona la prima anche per l’argentino Juan Martin Del ...

US Open 2018 : la prima giornata. Derby spagnolo per Nadal - super sfida Dimitrov-Wawrinka. In campo le sorelle Williams : Anche in campo femminile tocca alla numero uno del mondo. Simona Halep affronta l'estone Kaia Kanepi e aprirà il programma sul Louis Armstrong. Stesso campo anche per la campionessa in carica, Sloane ...

US Open 2018 : la prima giornata. Derby spagnolo per Nadal - super sfida Dimitrov-Wawrinka. In campo le sorelle Williams : Cominciano nel pomeriggio italiano (dalle 17.00) gli US Open 2018. Inizia, dunque, a New York l’ultimo Slam dell’anno e sarà subito una prima giornata molto interessante. Farà il suo esordio nel torneo il numero uno del mondo Rafael Nadal, che sarà protagonista del Derby spagnolo contro David Ferrer in chiusura di programma sull’Arthur Ashe Stadium. Ad aprire questo campo, però, sarà uno dei match più attesi di tutto il primo ...

Us Open : Nadal - Federer e Djokovic si contendono il titolo : Domani al via lo Us Open , il quarto Grande Slam della stagione. Tutto pronto sui campi di Flushing Meadows, per un torneo che si preannuncia incerto ed equilibrato come non mai. Rafa Nadal, Roger ...

Tabellone maschile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal derby al primo turno con Ferrer - possibile quarto Djokovic-Federer - super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno : Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del Tabellone principale maschile degli US Open 2018, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via. Il numero 1 del mondo Rafael Nadal, testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 ...