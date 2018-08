US Open – Kvitova e Wozniacki volano al secondo turno | avversarie sconfitte in 2 set

Infortunio Petra Kvitova – La tennsita ceca costretta a dare forfait da New Haven : US Open a rischio? : Petra Kvitova costretta a dare forfait da New Haven per un problema alla spalla: la tennista ceca ferma per un problema alla spalla a pochi giorni dagli US Open Paura nella notte italiana per i fan di Petra Kvitova. La tennista ceca è stata costretta a ritirarsi dal torneo WTA di New Haven, a causa di un problema alla spalla. Kvitova ha abbandonato l’incontro dopo il primo set perso per 6-3 contro Carla Suarez Navarro preferendo, in ...