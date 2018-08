Us Open | il programma maschile di oggi | Fognini | Federer e tanto altro

US Open 2018 - Camila Giorgi-Venus Williams : data - programma - orario e tv. 2° turno incandescente… : Sarà Venus Williams l’avversaria di Camila Giorgi al secondo turno dell’US Open 2018. La tennista marchigiana ha superato senza problemi la wild card statunitense Whitney Osuigwe in due set (6-4 6-1). Venus Williams invece dopo quasi tre ore di gioco è riuscita a battere la russa Svetlana Kuznetsova in tre set (6-3, 5-7, 6-3). Ora per Giorgi arriverà il momento della verità in questo torneo con un secondo turno incandescente e di ben altro ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (martedì 28 agosto). Come vedere le partite in tv : Seconda giornata di incontri agli US Open 2018 di tennis. Sul cemento di Flushing Meadows sarà il giorno dell’esordio di Roger Federer e Novak Djokovic, tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Lo svizzero farà il suo esordio sull’Arthur Ashe contro il giapponese Yoshihito Nishioka mentre il serbo, vincitore di Wimbledon 2018 e capace di completare il “Career Golden Masters” (l’unico a portarsi a casa tutti i ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (lunedì 27 agosto). Come vedere le partite in tv : Scattano oggi gli US Open 2018. Parte la caccia all’ultimo Slam dell’anno e sarà subito una prima giornata molto ricca, con i numeri uno al mondo già in campo. Nel tabellone maschile tocca a Rafa Nadal, anche se il match più atteso è quello tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov; mentre nel femminile esordio per Simona Halep e soprattutto per un’attesissima Serena Williams Saranno cinque gli italiani impegnati in questa prima ...

Sorteggio Tabellone US Open 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv (giovedì 23 agosto) : Oggi giovedì 23 agosto si svolgerà il Sorteggio del Tabellone principale degli US Open 2018, l’ultimo Grande Slam della stagione tennis. Al Brookfield Place di New York (USA) conosceremo tutti i vari abbinamenti che porteranno all’atto conclusivo sul cemento statunitense. C’è grande attesa per scoprire tutti gli incroci e il cammino dei vari big: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer sono come sempre i grandi favoriti ma ...

US Open 2018 : quando si sorteggia il tabellone? Data - programma - orario d’inizio e tv : Giovedì 23 agosto si svolgerà il sorteggio del tabellone principale degli US Open 2018, l’ultimo Grande Slam della stagione tennis. Al Brookfield Place di New York (USA) conosceremo tutti i vari abbinamenti che porteranno all’atto conclusivo sul cemento statunitense. C’è grande attesa per scoprire tutti gli incroci e il cammino dei vari big: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer sono come sempre i grandi favoriti ma ...