Us Open | Ferrer si ritira Nadal al secondo turno

Tabellone maschile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal derby al primo turno con Ferrer - possibile quarto Djokovic-Federer - super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno : Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del Tabellone principale maschile degli US Open 2018 , ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via. Il numero 1 del mondo Rafael Nadal , testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 ...

Come candidarsi ad assaggiatore Nutella Ferrero via Openjobmetis : link annuncio e mail curriculum : L'annuncio di lavoro più gettonato è quello di assaggiatore Nutella e di altri prodotti Ferrero in questa ultima parte del mese di luglio. La Openjobmetis per conto della Soremartec Italia Srl che si occupa appunto della selezione del personale per la nota azienda dolciaria, ha pubblicato in queste ore l'offerta a cui non pochi sono rimasti indifferenti. D'altronde Come non desiderare di essere selezionati e poi pagati con regolare stipendio per ...