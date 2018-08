Us Open – Djokovic vola al secondo turno | al serbo ‘bastano’ quattro set per battere

Diretta/ Us Open 2018 Fognini Mmoh streaming video e tv : Cecchinato eliminato subito - Djokovic salvo! : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: seconda giornata di partite nel torneo di tennis dello Slam, Marco Cecchinato eliminato al primoo turno come Travaglia, bene Djokovic e Kerber(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:07:00 GMT)

US Open 2018 : i match della seconda giornata. Esordio per Federer - Djokovic e Sharapova. Tocca a Fabio Fognini : seconda giornata agli US Open 2018 ed è il momento soprattutto dell’Esordio nel torneo di Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Due partite sulla carta abbastanza agevoli, come quella anche ...

Cecchinato pronto per gli US Open : “farò bene anche sul cemento. Vi svelo un retroscena su Federer e Djokovic” : Marco Cecchinato carico in vista degli US Open, il tennista azzurro pronto per far bene anche sul cemento. E adesso anche i top player iniziano a ‘considerarlo’ Dopo l’exploit da sogno al Roland Garros, Marco Cecchinato non è riuscito a ripetersi a Wimbledon. Solo un incidente di percorso nella carriera del tennista siciliano, pronto a rilanciarsi agli US Open, ultimo torneo Slam della stagione. Ai microfoni della Rosea, ...

Us Open : Nadal - Federer e Djokovic si contendono il titolo : Domani al via lo Us Open , il quarto Grande Slam della stagione. Tutto pronto sui campi di Flushing Meadows, per un torneo che si preannuncia incerto ed equilibrato come non mai. Rafa Nadal, Roger ...

Tennis - Us Open - Djokovic favorito - quarto da brividi? : Matteo Berrettini, 60 del mondo, fa il suo esordio assoluto a New York affrontando lo statunitense Kudla, numero 73 Atp, con cui ha giocato due volte quest'anno con un successo a testa. Il vincente ...

Tennis - US Open 2018 : Fognini - in mezzo a Federer e Djokovic - punta alla seconda settimana. Strada complicata per gli altri azzurri : Probabilmente Fabio Fognini sperava di finire in un altra zona di tabellone, ma il sorteggio effettuato ieri a New York lo ha posto proprio in mezzo a Roger Federer e Novak Djokovic. Il ligure, testa di serie numero 14 agli ormai imminenti US Open, ha comunque come obiettivo quello di raggiungere la seconda settimana nell’ultimo Slam dell’anno e le possibilità per il nativo di Arma di Taggia ci sono tutte. Fognini farà il suo esordio ...

Tabellone maschile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal derby al primo turno con Ferrer - possibile quarto Djokovic-Federer - super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno : Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del Tabellone principale maschile degli US Open 2018, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via. Il numero 1 del mondo Rafael Nadal, testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 ...

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...

US Open 2018 - tabellone maschile senza un vero favorito. Nadal - Djokovic - Federer - sarà sfida a tre? : Un trono per tre. Questa è la situazione che si va a delineare ad una settimana dall’inizio dello US Open 2018. Nel tabellone maschile dell’ultimo Slam dell’anno tutto sempre portare ad una sfida tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. L’ordine in cui sono stati scritti non è casuale, ma è quello che in una speciale griglia di partenza potrebbe essere il più realistico. In pole position c’è Novak Djokovic, ...

Tennis : Novak Djokovic è nella storia. E’ lui il favorito dei prossimi US Open? : Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia nel Tennis. Il serbo con il trionfo a Cincinnati (Stati Uniti) ha conquistato l’unico Masters 1000 della collezione che mancava nella sua bacheca. Al sesto tentativo, il serbo ce l’ha fatta stabilendo un primato molto importante, ovvero quello del “Career Golden Masters“. Un riconoscimento importante per un giocatore che, fino a qualche mese fa, sembrava perso tra ...

Favoriti US Open - Krajicek non ha dubbi : “avrei detto Djokovic - ma una cosa mi ha fatto cambiare idea” : Richard Krajicek ha svelato i suoi Favoriti per gli US Open: Federer e Nadal partono davanti a Novak Djokovic, scivolato indietro nella sua personale classifica di gradimento negli ultimi giorni Manca poco più di una settimana all’inizio degli US Open, l’ultimo torneo Slam dell’anno. La domanda ovviamente è una sola: chi saranno i Favoriti? I nomi sono più o meno gli stessi… 3: Roger Federer, grande deluso da ...

Tennis - US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma dopo Wimbledon. Mai come questa volta regnerà l’incertezza : Novak Djokovic è tornato a vincere uno Slam dopo oltre due anni. Il successo a Wimbledon ha finalmente riportato sui vecchi livelli il giocatore serbo, che sembrava essere entrato in una crisi profonda per i tanti problemi al gomito che hanno sicuramente condizionato le ultime stagioni del nativo di Belgrado. Sull’erba londinese si è rivisto davvero un Djokovic diverso e soprattutto la vittoria con Nadal in semifinale può aver dato la ...