Us Open | Berrettini subito eliminato

US Open 2018 : Matteo Berrettini sconfitto da Denis Kudla in tre set - non riesce l'en-plein italiano di giornata : Non arriva il successo che avrebbe consegnato l'en-plein alla giornata del tennis italiano agli US Open 2018: Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno da Denis Kudla, che ha prevalso in tre set nel terzo confronto dell'anno tra i due (il bilancio era di una vittoria a testa). L'americano è riuscito a entrare in campo con gran solidità ed è stato capace fin dall'inizio di aggredire non tanto la prima, quanto la ...

US Open 2018 : analisi tabellone italiani. Fognini nell'ottavo di Federer - rebus Cecchinato e Seppi - sfortunati Berrettini e Lorenzi : Gli US Open 2018 si rivelano mediamente benevoli per i cinque portacolori dell'Italia direttamente ammessi al tabellone principale. Per quattro di loro, il primo turno è alla portata o comunque un match tutto sommato giocabile, mentre più problematico si fa il discorso relativo ai turni successivi. Vediamo le prospettive dei nostri, in rigoroso ordine di tabellone. Paolo Lorenzi è stato sorteggiato contro Kyle Edmund, numero 16 del seeding ...

US Open 2018 - le prospettive di Matteo Berrettini sul cemento. La superficie forse più adatta per il romano : Nel momento in cui queste righe vengono scritte, Matteo Berrettini è nel pieno di un impegno di torneo: il luogo è Winston-Salem, dove ha già superato due turni contro avversari significativi per motivi diversi: uno è Julien Benneteau, una vecchia volpe del circuito, l'altro è Nikoloz Basilashvili, che quest'anno ha vinto (a sorpresa, ma non troppo) l'ATP 500 di Amburgo. Per il romano, questo è il primo torneo dell'estate ...