US Open 2018 | si parte con poche sorprese | ma l’uscita di scena di Halep e Dimitrov è

US Open 2018 : i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone maschile. Nadal vince per ritiro - Wawrinka mette ko ancora Dimitrov : Se nel tabellone femminile degli US Open 2018 è uscita la numero uno del mondo, nessun problema, invece, in quello maschile per Rafael Nadal . Il maiorchino ha usufruito del ritiro di David Ferrer , problema ad un polpaccio, nel secondo set del derby spagnolo. Un esordio ...

US Open 2018 - Camila Giorgi-Venus Williams : data - programma - orario e tv. 2° turno incandescente… : Sarà Venus Williams l’avversaria di Camila Giorgi al secondo turno dell’US Open 2018. La tennista marchigiana ha superato senza problemi la wild card statunitense Whitney Osuigwe in due set (6-4 6-1). Venus Williams invece dopo quasi tre ore di gioco è riuscita a battere la russa Svetlana Kuznetsova in tre set (6-3, 5-7, 6-3). Ora per Giorgi arriverà il momento della verità in questo torneo con un secondo turno incandescente e di ben altro ...

US Open 2018 - tutti gli italiani in campo martedì 28 agosto. Programma - orari e tv : Le partite saranno visibili in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri. Di seguito l'ordine di gioco completo di domani,...

US Open 2018 : Matteo Berrettini sconfitto da Denis Kudla in tre set - non riesce l’en-plein italiano di giornata : Non arriva il successo che avrebbe consegnato l’en-plein alla giornata del tennis italiano agli US Open 2018: Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno da Denis Kudla, che ha prevalso in tre set nel terzo confronto dell’anno tra i due (il bilancio era di una vittoria a testa). L’americano è riuscito a entrare in campo con gran solidità ed è stato capace fin dall’inizio di aggredire non tanto la prima, quanto la ...

US Open 2018 : i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone femminile. Clamorosa eliminazione di Simona Halep - vincono le sorelle Williams : Clamoroso colpo di scena nella prima giornata degli US Open 2018. Simona Halep è stata subito eliminata primo turno dello Slam americano, dopo essere stata sconfitta in due set dall’estone Kaia Kanepi. Non era mai successo a Flushing Meadows che la numero uno del mondo uscisse all’esordio nel torneo. Nessun problema, invece, per Serena Williams, che sarebbe dovuta essere la sfidante agli ottavi di Halep. L’americana ha ...

US Open 2018 - tutti gli italiani in campo martedì 28 agosto. Programma - orari e tv : Si completano i match del primo turno agli US Open 2018. In campo maschile grande attesa per l’esordio di Roger Federer e Novak Djokovic, che potrebbero poi incontrarsi nei quarti di finale, mentre al femminile è il giorno di Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber Sono quattro gli italiani a scendere in campo e tutti nel tabellone maschile: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Federico Gaio e Stefano Travaglia. Le partite saranno visibili in ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (martedì 28 agosto). Come vedere le partite in tv : Seconda giornata di incontri agli US Open 2018 di tennis. Sul cemento di Flushing Meadows sarà il giorno dell’esordio di Roger Federer e Novak Djokovic, tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Lo svizzero farà il suo esordio sull’Arthur Ashe contro il giapponese Yoshihito Nishioka mentre il serbo, vincitore di Wimbledon 2018 e capace di completare il “Career Golden Masters” (l’unico a portarsi a casa tutti i ...

US Open 2018 : Andreas Seppi conquista l’accesso al secondo turno. Querrey costretto al ritiro nel quarto set : Continua l’ottima giornata per i nostri colori agli US Open 2018 di tennis. Dopo i successi di Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi, arriva anche la vittoria al primo turno di Andreas Seppi (n.51 del mondo) contro l’americano Sam Querrey (n.35 ATP). Una partita terminata anzitempo per un problema fisico occorso allo statunitense, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio 6-7 6-4 6-2 2-1 in favore del nostro ...

US Open 2018 : Lorenzo Sonego - che grinta! È al secondo turno : Gilles Muller battuto al quinto set : È una giornata fin qui più che positiva per il tennis italiano. Lorenzo Sonego si unisce e Paolo Lorenzi e Camila Giorgi al secondo turno dello US Open. Il torinese ha dovuto sudare oltre quattro ore (4 ore e 21 minuti) per superare Gilles Muller, sconfitto al quinto set 7-6(2) 6-7(9) 5-7 7-6(6) 6-2. Un match ricco di colpi di scena e dall’andamento scoppiettante, che Sonego, ripescato in tabellone come lucky loser, ha saputo rimettere in ...

Us Open 2018 : la numero 1 Halep fuori al primo turno - avanti Camila Giorgi : L'unica consolazione per la romena è che resterà numero 1 del mondo comunque vada il torneo: anche l'anno scorso era uscita subito per mano della Sharapova. La 26enne di Constanta in 9 partecipazioni ...

US Open 2018 : strepitoso Paolo Lorenzi! Sconfigge Kyle Edmund in quattro set e vola al secondo turno! : Per il peso dell'avversario, 16 del mondo e astro nascente della Next Gen, perché arrivata in rimonta e soprattutto perché si inserisce in una stagione fin qui a dir poco avara di soddisfazioni per ...