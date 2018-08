US Open 2018 | Fabio Fognini soffre ma vince in quattro set contro il giovane Michael

US Open 2018 : continua la maledizione del cemento per Marco Cecchinato. Ko con Benneteau in quattro set : Marco Cecchinato rimanda ancora una volta la prima vittoria sul cemento e viene subito eliminato al primo turno degli US Open 2018. Dopo le sconfitte a Toronto, Cincinnati e Winston-Salem, arriva anche quella nell’ultimo Slam dell’anno per opera del francese Julien Benneteau, numero 58 del mondo. Il transalpino si è imposto in rimonta in quattro set con il punteggio di 2-6 7-6 6-3 6-4 dopo tre ore e ventitré minuti di gioco. Un primo ...

US Open 2018 : Stefano Travaglia eliminato al primo turno. L’azzurro si ritira contro Hurkacz nel quarto set : Finiscono al primo turno gli US Open di Stefano Travaglia. Il numero 141 del mondo si è ritirato nel quarto set durante il match con il polacco Hubert Hurkacz, che stava conducendo il match sul 6-2 2-6 7-6 3-0. Non è un buon inizio di partita per Travaglia, che sbaglia molto e fatica anche a mettere la prima di servizio. Il break è nell’aria e arriva nel quarto game, con Hurkacz che sale 3-1. Il polacco è molto più continuo e sfrutta le ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : martedì 28 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini e Cecchinato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Esordio per Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di lunedì 27 agosto. Avanzano Nadal e Wawrinka - bene Serena Williams. Fuori la n.1 Halep : Non sono mancate la soprese nella prima giornata degli US Open 2018. Il colpo di scena è arrivato nel match tra Simona Halep e Kaia Kanepi, con la numero uno del mondo subito eliminata. L’altra uscita pesante c’è stata nel torneo maschile con Grigor Dimitrov battuto da Stan Wawrinka. Tutta facile invece per Rafael Nadal, che passa il turno per il ritiro di David Ferrer. bene anche Serena Williams che supera Magda Linette. Andiamo quindi a ...

US Open 2018 : i match della seconda giornata. Esordio per Federer - Djokovic e Sharapova. Tocca a Fabio Fognini : seconda giornata agli US Open 2018 ed è il momento soprattutto dell’Esordio nel torneo di Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Due partite sulla carta abbastanza agevoli, come quella anche ...