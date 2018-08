Uomini e Donne | Raffaella Mennoia sta con ‘lui’ Lo conferma proprio Maria De Filippi

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina prende in giro Gemma - l’avvistamento (Trono Over) : Uomini e Donne, ecco tutte le ultime Anticipazioni in attesa della prima registrazione, Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani, l’avvistamento.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Prime indiscrezioni su Uomini e Donne : il trono gay ci sarà? Mario Serpa sará confermato come opinionista? : Anticipazioni sulla nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi In attesa della registrazione della prima puntata (prevista per venerdì 31 agosto) e della sua messa in onda (in programma lunedì 10 settembre) su Canale 5, si rincorrono le indiscrezioni su Uomini e Donne. Secondo quanto scrive il sito Trash Italiano, nella nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi non dovrebbe esserci spazio per il trono gay. Si ...

Uomini e Donne Over : Ida e Riccardo si sono lasciati dopo Temptation? Lo scoop : Uomini e Donne, Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati dopo Temptation Island? La segnalazione di un utente che lancia lo scoop È finita tra Ida e Riccardo? La loro storia d’amore è forse arrivata al capolinea dopo Temptation Island? È finita tra Ida e Riccardo? La loro storia d’amore è forse arrivata al capolinea dopo Temptation Island?-- Ebbene, stando a quanto emerso oggi, una lite tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbe ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti ha avuto un unico grande amore : ne parla per la prima volta : L’estate sta finendo e i palinsesti scaldano i motori per la nuova stagione televisiva. Tornerà anche Uomini e Donne, of course, ma ecco subito una brutta notizia per i fan del programma di Maria De Filippi. Pare infatti che la prima registrazione della nuova edizione non avverrà più mercoledì 29 agosto, come inizialmente stabilito, ma venerdì 31 agosto. A rendere noto lo slittamento è stato il sito Vicolo delle News. Il motivo di ...

Mario Serpa confermato a Uomini e Donne/ Ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio… : Mario Serpa confermato a Uomini e Donne: “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!”, ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio…(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:42:00 GMT)

MARIA DE FILIPPI : "GRAZIE A BELEN RODRIGUEZ - MI HA CAMBIATO LA VITA"/ Intanto slitta Uomini e Donne : MARIA De FILIPPI, dalla passione per tutti gli sport (tranne il calcio) al rapporto complicato con la madre: “Donna tostissima, per lei non ero mai abbastanza!”.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:06:00 GMT)

“Ma sei tu?”. Dimenticate il ‘vecchio’ Manuel Vallicella di Uomini e Donne - oggi è così : Un duro colpo per le fan dell’ex corteggiatore di ‘’Uomini e Donne’’ Manuel Vallicella, che in queste ore ha appena smentito la sua partecipazione come tentatore della prima edizione di ‘’Temptation Island Vip’’. Il reality che andrà in onda da martedì 11 settembre in prima serata su Canale 5 e condotto da Simona Ventura non vedrà quindi la presenza ne L’Is Morus Relais dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi. È passato diverso ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti e la fine del suo grande amore : Il grande amore di Gemma Galgani è senza dubbio Giorgio Manetti, ma come la tradizione impone il grande amore di Giorgio non è Gemma. Il ‘gabbiano’, protagonista maschile del trono over di Uomini e donne, ha raccontato a Uomini e donne magazine la storia più importante della sua vita. Non è dato sapere il nome della donna, ma ci basti sapere che l’ha incontrata una trentina d’anni fa e che nulla ha avuto a che vedere con ...

“No - mi dispiace”. Uomini e Donne perde ‘un pezzo’ : la decisione definitiva di Maria De Filippi : ”Uomini e Donne” tornerà con le nuove puntate del Trono Over e del Trono Classico a partire da lunedì 10 settembre. Le registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi cominceranno venerdì 31 agosto, e a breve, dunque, scopriremmo chi saranno i nuovi protagonisti che si siederanno sull’ambita poltrona rossa. Nonostante molte siano le voci sui nuovi probabili tronisti, c’è ancora molto silenzio da parte ...