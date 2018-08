Università | Milano è la città più cara d' Italia per gli affitti agli studenti fuori sede

Università italiane finanziate dall'Ue per la ricerca - su tutte c'è il Politecnico di Milano : Il piano settennale di Horizon ha finanziato con oltre 740 milioni i progetti dei nostri atenei. Il 12 per cento è andato alla struttura lombarda, alcune città non figurano

Bandiera arcobaleno all'Università Bicocca di Milano : Eppure il comunicato dice di voler ripudiare ogni atto di violenza, odio e discriminazione e i cristiani al mondo, dati alla mano, sono i più odiati e discriminati. https://www.notizieprovita.it/...

Università Milano-Bicocca : Scoperto come controllare la polarizzazione della luce attraverso il germanio : È la scoperta dei ricercatori del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università di Milano-Bicocca che permetterà di realizzare connessioni internet più veloci e personal computer più ...

Master in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile dell'Università di Milano-Bicocca - aperte le iscrizioni per l'anno 2018/2019 : Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2018/2019 del Master di I livello in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile offerto dall'Università di Milano-Bicocca. Il Master fornisce ai partecipanti le competenze per divulgare efficacemente contenuti scientifici e favorire la ...

Il Club Carta e Cartoni di Comieco con l’Università Iulm di Milano mette il packaging “sotto la lente” del neuromarketing : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Milano - Università Statale : chi cambia sesso avrà alias/ Nome su libretto può essere diverso da carta identità : Milano, università Statale: chi cambia sesso avrà alias. Scelta libera dell'identità sui documenti: "l'obiettivo è di promuovere il riconoscimento dei diritti"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:04:00 GMT)

La finale delle University eSport Series si terrà nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano : Si avvicina un evento storico per l'affermazione degli eSport in Italia, quando il prossimo 7 luglio, per la prima volta in assoluto, una università italiana, la Statale di Milano, ospiterà un torneo nazionale di videogiochi, la finale delle University eSport Series di League of Legends.Il connubio sport e università è una costante di ogni ateneo italiano, ma cosa succede quando subentrano anche gli sport digitali? Semplice, nasce University ...

Università degli studi di Milano : Un genoma di terza generazione per tutti i vertebrati viventi : Del VGP fanno parte diversi importanti centri di ricerca nel mondo, tra cui il Vertebrate Genome Laboratory , VGL, alla Rockefeller University di New York, il Wellcome Sanger Institute in Inghilterra ...