Una vacanza allunga la vita ma solo se dura oltre un numero magico di giorni

Una vacanza allunga la vita - ma servono più di 3 settimane : "Preferisco il rumore del mare", scriveva il poeta Dino Campana. Parole che potrebbero suonare male alle orecchie degli stacanovisti convinti, ma che la scienza invita a prendere seriamente in considerazione. Secondo un maxi studio che copre un arco di 40 anni, le vacanze potrebbero allungare la vita. Ma c'è di più: la durata conta, 3 settimane o meno ...

Diletta Leotta di nuovo in Sardegna - la giornalista di Dazn in vacanza tra Una giornata di Serie A e l’altra [GALLERY] : Tra un impegno di lavoro e l’altro, Diletta Leotta si concede del tempo per tornare in vacanza: la giornalista di Dazn è ora in Sardegna Dopo essersi goduta il sole della Sardegna, Diletta Leotta torna in vacanza a Porto Cervo in compagnia di amici e del fratello chirurgo estetico. La bellissima giornalista di Dazn, tra una giornata di Serie A e l’altra, ossia nei momenti di pausa dal lavoro, si concede del tempo per sé. Dopo ...

Scompare nel nulla dopo Una vacanza a Jesolo - rintracciato a Treviso : Treviso L'allarme per il suo allontanamento da casa era apparso sulla pagina Facebook 'Se sei di Jesolo…' e ieri, domenica, a Treviso in via Pasteur, un'automobilista ha riconosciuto il ragazzo ...

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa - è boom al botteghino/ Oltre 5 milioni di euro in soli 5 giorni : Con Oltre 5 milioni di euro di incassi, Hotel Transylvania 3 - una vacanza mostruosa trionfa al botteghino. Il film d'animazione è primo in classifica, seguito da...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Un principe saudita in vacanza a Firenze ha smarrito Una valigetta : il contenuto vale 300mila euro : Un furto che sa di intrigo internazionale: ecco come potrebbe essere definita la vicenda che in questi giorni ha coinvolto un principe arabo a Firenze per questione d'affari. Il nobile saudita sarebbe stato privato di una valigetta dal grande valore. A rendere prezioso l'oggetto non era soltanto la griffe, ma anzitutto il contenuto: l'oggetto, sostiene la testa coronata, custodiva circa 18-20mila euro in contanti, oggetti in oro e pietre ...

Una rara malattia lo colpisce in vacanza. Il dramma di Alessio Tosetto : amici sotto choc : Doveva essere una vacanza estiva, un viaggio con gli amici per festeggiare il periodo di ferie. Si è trasformata in un’autentica tragedia. La storia di Alessio Tosetto, 46 anni, mette i brividi. È rientrato nel Bel Paese con un volo militare atterrando al Milano Malpensa per poi essere trasferito, d’urgenza, all’ospedale di Legnano. Alessio, operaio originario di Pavia, si trovava in India quando si sono manifestati i sintomi ...

Tragedia in vacanza per Una 34enne : tamponamento fatale sulla A1. Marito sotto choc : Agosto è il mese delle vacanze e delle ferie. L’ottavo mese dell’anno dovrebbe indicare il periodo di tranquillità, relax e ricarica di energie in vista di mesi intensi di lavoro o studio. Eppure, spesso e volentieri, il mese estivo per eccellenza è teatro di bagni di sangue lungo le strade italiane. Le carreggiate del Bel Paese, in queste settimane, sono state bagnate da numerosi incidenti mortali. Da Nord a Sud: dalla Tragedia di ...

Uccisa di fronte ai figli in vacanza. «Daniela - Una madre esemplare». Muore anche il cane : Lucca, 22 agosto 2018 - La famiglia per dirle addio ha scelto la Sardegna. La terra dove Daniela Battistina Mele era nata e dalla quale stava partendo. Prima che la sua vita fosse falciata per sempre ...

Sei motivi per prenotare Una villa privata per la tua prossima vacanza in Sicilia : Hai mai pensato che prenotando una villa anziché un hotel in Sicilia, avresti risparmiato? IsulaSicilia ha analizzato le differenze sotto il punto

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa - film al cinema : recensione e curiosità : Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa è uno dei film al cinema questa settimana, in uscita mercoledì 22 agosto 2018. Si tratta di una pellicola d’animazione diretto da Genndy Tartakovsky con le voci di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa, ...

Crollo ponte Genova - tra le vittime anche Una 58enne di Corsico : andava in vacanza in Liguria : L'annuncio del sindaco: "La nostra comunità si stringe al dolore della sua famiglia". Angela Zerilli era una funzionaria della Regione. Fontana dispone che le bandiere di Regione Lombardia restino a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali fino alla data dei funerali

10 case delle star in affitto (magari per Una vacanza) : La casa più «piccola» è di 1000 metri quadri, e ci sono«appena» 3 camere da letto. Poi si arriva fino ai tremila metri, con 10 camere, 4 bagni, soggiorno, salone, cucina hi tech. Tutte – salvo gli appartamenti panoramici nei grattacieli più eleganti di New York – hanno anche una piscina. Il giardino? C’è anche quello, ed è sempre un tripudio di colori e di esotismo, il più delle volte a un passo dalle spiagge blasonate di Miami ...

5 mete perfette per Una vacanza in campeggio : Dimenticatevi delle notti in tenda chiusi in un sacco a pelo, costretti a riscaldare la cena con un fornelletto improvvisato. Il campeggio è ormai diventato un’opzione per le vacanze tutt’altro che rudimentale, con buona pace degli amanti della sua versione più caratteristica: e così oggi, all’epoca del glamping e dei villaggi super organizzati con bungalow e comfort di ogni genere, un 13% abbondante di italiani dichiara ...

5 servizi da scoprire per Una vacanza in chiave sharing : Un’estate all’insegna dello sharing, si potrebbe quasi dire. Già, perché nonostante gli ostacoli a livello legislativo trovati in alcuni Paesi, l’offerta di Airbnb è ormai diventata tutti gli effetti un’alternativa valida e sicura al più classico soggiorno in hotel, grazie a un catalogo di case prenotabili sempre più vasto e a una serie di esperienze alquanto interessanti per vivere le varie destinazioni in chiave local. ...