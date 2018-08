Una scossa a due ruote | La Vespa è elettrica

Terremoto in Molise. Aumentata la probabilità di Una scossa ancora più forte : La Protezione Civile è sempre pronta ad affrontare le eventuali emergenze in ogni angolo del Paese. In queste ore i suoi vertici si trovano in Molise, Regione interessata da diverse forti scosse negli ultimi giorni.--“C’è il Terremoto, il Terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è Aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve ...

CARACAS - TERREMOTO M 7.7 E RISCHIO TSUnaMI IN VENEZUELA/ Video - potente scossa nello Stato di Sucre : TERREMOTO M 7.3 in VENEZUELA nello Stato di Sucre: potente scossa avvertita anche in Colombia e in gran parte del Nord del Sudamerica, alle ore 23:31 italiane(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 01:45:00 GMT)

Terremoto in Molise - ancora Una scossa di magnitudo 3 a Montecilfone : Terremoto in Molise, ancora una scossa di magnitudo 3 a Montecilfone Nuovo sisma alle 2:07 con epicentro vicino al piccolo comune in provincia di Campobasso. Nessun danno segnalato. Prosegue il monitoraggio degli immobili danneggiati, ma le famiglie rimangono nelle tende Parole chiave: ...

Terremoto - violentissima scossa nella notte alle isole Fiji : onde di tsUnami nell’oceano Pacifico : Una violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 8.2 ha colpito nella notte le isole Fiji, nell’oceano Pacifico, alle 02:19 (ora italiana). La scossa fortunatamente s’è verificata a 563,4km di profondità e in base alle prime informazioni non sembra aver provocato danni significativi in superficie, perché la profondità ha consentito alle onde sismiche di dissiparsi quasi completamente prima di arrivare al suolo. Il centro di allerta ...

Sciame sismico senza sosta in Molise. Scossa più forte poco prima dell'Una : Continua lo Sciame sismico in Molise dove ieri si è registrata una forte Scossa di 5.1 in provincia di Campobasso. Il terremoto più forte oggi, poco prima dell'una, alle 0.48. L'ingv ha rilevato una ...

Terremoto - sisma di magnitudo 5.2 in Molise : verifiche alla diga del Liscione - “é stata Una scossa fortissima” : Forte Terremoto in Molise, dove una scossa di magnitudo 5.2 ha causato paura e panico, oltre che alcuni danni ad edifici e crolli di cornicioni. Squadre di tecnici stanno raggiungendo la diga del Liscione e il viadotto sulla statale 87 che attraversa l’invaso per ispezionare le strutture. L’invaso, costruito con una barriera in terra battuta, sara’ monitorato dai tecnici di Molise Acque. Anas e Vigili del fuoco, invece, con ...

“Una scossa fortissima”. Un violento terremoto fa tremare l’Italia : Nelle ore in cui l’Italia piange per la tragedia avvenuta a Genova il 14 agosto, con il crollo del ponte Morandi che ha causato 38 morti già accertati in attesa di avere maggiori informazioni sui dispersi, ecco che una scossa di terremoto molto violenta ha causato il panico in diverse regioni dello Stivale, avvertita nitidamente anche molto lontana dal suo epicentro. Il sisma, di magnitudo 5.2, è stato registrato dalla sala Sismica ...

Violenta scossa di terremoto in Molise : avvertita anche a Roma e Napoli - seguita da Una replica magnitudo 3 : Un terremoto magnitudo ML 5.2 si è verificato oggi a 4 km sudest da Montecilfone (CB) alle 20:19:04 ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Una scossa di terremoto è stata avvertita fino a Roma e anche a Napoli e nei comuni della provincia: è stata avvertita nitidamente sia nel centro cittadino che nei quartieri collinari della città. E’ la seconda scossa che viene avvertita anche dalla ...

LOMBOK - TERREMOTO INDONESIA : NUOVA SCOSSA M 6.2/ Ultime notizie : ancora crolli ma nessUna nuova vittima : TERREMOTO INDONESIA, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a LOMBOK. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:15:00 GMT)