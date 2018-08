Una sanatoria per gli esodati necessaria prima della LdB 2019

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) Il tema degli annunciati interventi previdenziali, promessi in campagna elettorale attraverso lo slogan “Aboliamo la Legge Fornero” giunge adesso, con la piena operatività dell’esecutivo dopo la pausa estiva, al momentoverità. Ovvero, finalmente si potrà capire quali dei tanto promessi interventi, come Quota 100 e Quota 41 e l’indispensabile nona salvaguardia per gli, potranno essere realizzati ed in quale modalità. Gli auspici per provvedimenti di flessibilità previdenziale Attraverso questa testata giornalistica, con un articolo in data 26 agosto 2018, Stefano Calicchio riporta gli “auspici dei comitati per la prossima ripresa dei lavori parlamentari in merito alla realizzazione dei provvedimenti di flessibilizzazione dell'uscita dal lavoro VIDEO”. L’articolo di Calicchio riporta anche le dichiarazioni sul tema previdenziale di Orietta Armiliato, che in particolare ...