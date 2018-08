“Una corda al collo” Suicida a 9 anni | il motivo choc

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Un bambino di 9si è ucciso dopo aver subito quattro giorni di bullismo in una scuola pubblica per aver dichiarato la propria omosessualità. L’episodio è successo a Denver, in Colorado e la mamma ha voluto raccontare la sua storia come monito. Dopo aver fatto coming out con la mamma, qualche giorno fa Jamel ha deciso di parlare della sua omosessualità anche ai suoi “amici” a scuola, ma qualcosa è andato storto. La mamma del piccolo, Leia Pierce, ha raccontato ad una tv locale che suo figlio, Jamel Myles, le aveva rivelato durante l’estate che era gay e che voleva andare a scuola e dire ai suoi compagni che era ”orgoglioso” di esserlo. “Quando ha fatto coming out con me era spaventato. Mi disse ‘mamma io sono gay’. Io pensavo che stesse scherzando e continuai a guidare, quando mi resi conto che era serio mi sono girata verso di lui e ho visto che era spaventato e ...