Uefa | la rovesciata di Ronaldo è il gol più bello della stagione

Uefa - la rete di Ronaldo in rovesciata alla Juve in lizza come gol dell’anno : La rete di Cristiano Ronaldo in rovesciata, segnata con la maglia del Real Madrid alla Juventus lo scorso 3 aprile all’Allianz Stadium nell’andata dei quarti di finale di Champions League, è in lizza per il premio Puskas, che l’Uefa assegna al gol più bello dell’anno. Lo ha annunciato la Federcalcio europea in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. Oltre al neo bianconero, in corsa per il premio anche Lucy ...