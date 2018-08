Uefa – Il ‘Gol della Stagione’ è la rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus

sportfair

: #Uefa, la rovesciata di Ronaldo è il gol più bello della stagione - tuttosport : #Uefa, la rovesciata di Ronaldo è il gol più bello della stagione - Gazzetta_it : .@Cristiano vince il premio della #Uefa come miglior gol della stagione - forumJuventus : [GdS] Oggi l'UEFA premia il gol più bello: #CR7 il favorito. E nessuno calcia più di lui in Europa in questo inizio… -

(Di martedì 28 agosto 2018)incorona ladigol più bellostagione: la rete di CR7 in Champions contro Juve è stata premiata da quasi 200mila utenti E’ ladinei quarti di finalepassata Champions League contro lail ‘GolStagione’ di.com. La prodezza nei quarti di finale di CR7 si è piazzata al primo posto con quasi 200.000 voti sui 346.915 espressi dagli utenti del portale dell’. La rete del portoghese (197.496 voti) succede a quella del suo nuovo compagno di squadraJuve, Mario Mandzukic, che l’anno scorso si è aggiudicato il premio per il suo gol in finale contro il Madrid, mentre Lionel Messi aveva vinto nel 2014/15 e 2015/16. Sul secondo gradino del podio con 35.558 voti c’è invece la rete di Dimitri Payet nel 5-2 del Marsiglia sul Lipsia in Europa League, terza ...