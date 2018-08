Ue | Salvini | con Orban al lavoro per un' alleanza contro le sinistre

Incontro Salvini-Orban - il premier : 'La migrazione si può fermare' : La nostra politica è quella di portare aiuto dove ci sono i guai e non portare i guai da noi. E con Salvini abbiamo trovato un punto d'Incontro in merito".

Sfilata buonista della sinistra. In piazza l'odio contro Salvini : Si sono radunati in piazza San Babila. Dopo la Sfilata a bordo della Diciotti, la sinistra torna in passerella a Milano per opporsi all"incontro in prefettura tra Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban.Nella piazza "anti-sovranista" e "anti-razzista" c"è un po" di tutto. Il motto? "Europa Senza Muri". All"appuntamento, lanciato da "Insieme senza muri" e "Sentinelli di Milano", hanno risposto "presente" il Pd milanese (senza Martina), ...

Sfida alla Ue - il governo cerca nuovi alleati : Salvini-Orban e Conte-Babis : Nel giro di ventiquattr'ore i due incontreranno i leader di paesi dell'est Europa che - come l'Italia - criticano la politica migratoria del Vecchio Continente, ma che hanno sempre ferocemente ...

Pistoia - chiuso centro di accoglienza. Salvini : “Tempi duri per il prete che si circonda di presunti profughi” : Tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro, in provincia di Pistoia, lo scontro continua. Un anno fa il prete, che nella sua parrocchia ospita alcune decine di migranti, portò in piscina i suoi ospiti africani e postò una foto che mandò su tutte le furie il leader leghista. Un anno dopo ecco un altro duello tra Salvini e don Massimo. Lunedì scorso la prefettura di Pistoia ha disposto la chiusura ...

Orban a Milano per l’incontro con Salvini A piazza San Babila migliaia in protesta : E’ iniziato in prefettura a Milano l’incontro fra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese Viktor Orban. Orban, con cravatta verde, è appena arrivato nella sede della prefettura. Sul tavolo dell’incontro la gestione dell’immigrazione in Europa, ma anche temi economici e politici. Intanto la Milano a favore dell’accoglienza e dell’integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta. ...

Orbàn a Milano : “Ungheria attaccata perché difende i confini. Salvini unico politico che ferma i migranti in mare” : “L’Ungheria viene attaccata dall’Europa perché noi abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi. L’Ungheria è la prova del fatto che i migranti in terraferma possono essere fermati e qui arriva la missione di Salvini. Lui dovrebbe dimostrare che questi migranti possono essere fermati anche via mare”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn, a Milano. “Fino ad ora nessuno dei politici si è assunto ...

