Ue | Salvini | con Orban al lavoro per un' alleanza contro le sinistre

Migranti : Salvini - con altri "no" valuteremo uscita da missione Sophia : "La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un "no" dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta "è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese". Così il ministro ...

Diciotti - un altro reato contestato a Salvini : «Ricatta l'Ue» : L'Unione europea, vittima del ricatto di Matteo Salvini. Nella relazione finale del pm Luigi Patronaggio si aggrava la posizione del vicepremier, con l'accusa di aver compiuto il sequestro dei ...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : "Voglio incontrare questo famoso ministro Salvini" : Sette minuti di applausi al Festival di Venezia 2018 per il film di Alessio Cremonini che ricostruisce e racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto il 22 ottobre 2009 all'ospedale Sandro Pertini di Roma una settimana dopo esser stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti.A quasi dieci anni di distanza la verità chiesta a gran voce dalla famiglia sta iniziando ad emergere anche in ...

Diciotti - si aggrava la posizione di Salvini : altri due reati contestati : Si aggrava l'atto d'accusa del procuratore Luigi Patronaggio contro il ministro dell'Interno. E intanto scoppia la polemica...

Diciotti - scontro Bregantini-Salvini. Il ministro : "Sarei indecente per aver detto no agli scafisti". Romagnuolo sta con il vicepremier : "Il ... : Il tema, intanto, è destinato a far discutere anche la politica locale e un governo regionale di centrodestra sostenuto dalla Lega. Intanto a intervenire sulla questione è stata già la consigliera ...

Macron sfida Salvini e stringe alleanze contro i sovranisti : Parigi. La temperatura dello scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il vicepremier italiano Matteo Salvini si è alzata notevolmente in questi giorni, dopo che quest’ultimo, da Milano, in compagnia del capo del governo ungherese Viktor Orbán, ha indicato l’inquilino dell’Eliseo come il

Caso Diciotti - si complica la posizione del ministro Matteo Salvini : la procura contesta altri due reati : Si aggrava la posizione giudiziaria di Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti, la procura di Agrigento, oltre ai reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso di ufficio, contesta anche il sequestro di persona a scopo di coazione e l'omissione di atti d'ufficio.Continua a leggere

Pensioni - Di Maio avverte Salvini : ‘Rispettare il contratto di governo’ : Mentre cresce l’attesa per il piano di riforma delle Pensioni del governo gialloverde che dovrebbe vedere la luce con la legge di Bilancio 2019 che sara' discussa nella prossime settimane, sembra aprirsi uno scontro interno alla maggioranza sul taglio degli assegni d’oro [VIDEO]su cui insiste ormai da tempo, in particolare, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio. Il vicepremier pentastellato fa sentire la sua voce ...

Diciotti - spuntano nuove accuse contro Salvini : Ogni giorno ne spunta una nuova. Parliamo delle accuse nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito al caso della nave Diciotti. Al momento il leghista è accusato di sequestro di ...

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

Salvini : con oltre 48.000 migranti respinti Macron deve tacere : Roma, 30 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente francese Emmanuel Macron sul tema dei migranti. 'Più di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi ...

Ilaria Cucchi : "Dedico il film su mio fratello a Salvini - voglio incontrarlo e fargli abbassare lo sguardo" : Ilaria Cucchi: "Dedico il film su mio fratello a Salvini, voglio incontrarlo e fargli abbassare lo sguardo"