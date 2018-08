: Ue: da Italia critiche inaccetabili - TelevideoRai101 : Ue: da Italia critiche inaccetabili - Diariodelweb : Ancora una volta è il partito di Giorgia Meloni a lanciare le critiche più dure sul fronte #immigrazione - Beppesardinia : RT @andreasso1951: 'Una lunga e triste penisola'. Mario Monti fa il processo Di Maio e Salvini condannati -

"Ci sono chiare procedure" per analiz-zare le leggi di stabilità, quindi "per ora non facciamo nessuna speculazione" su annunci di superare il 3% del deficit, "ci serve una bozza con i numeri". Così Oettinger, commissario Ue al Bilancio sulle parole di Di Maio. Al contrario, "parliamo delle dichiarazionicontro la Commissione Ue", come quella "dopo la tragedia di Genova", che sono "inaccettabili",mentre quella sui 20 mld al bilancio Ue "non è corretta", per non dire "falsa".(Di martedì 28 agosto 2018)