Tyler Hoechlin sbarca su Netflix in Another Life insieme a Justin Chatwin

Tyler Hoechlin tornerà nel ruolo di Superman nel crossover della CW : Le serie tv a tema supereroi di casa THE CW stanno tornando con le nuovi stagioni. I fan sono in grande attesa per rivedere i loro beniamini in azione sul piccolo schermo e come di consueto anche quest'anno ci sarà il famoso e atteso crossover tra gli show: Flash, Arrow e Supergirl. Le Leggende invece saranno i grandi assenti vista la diversità oltre che i toni e la direzione stessa dello show, completamente diverse daile tre citate. Quest'anno ...

