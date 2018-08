Turchia | Usa | preoccupati acquisto sistema missili russi

Gli USA sconsigliano alla Turchia di acquistare gli S-400 russi - : Gli Stati Uniti consigliano ad Ankara di non acquistare i sistemi missilistici antiaereo russi S-400, ma riconoscono che la decisione è un diritto sovrano del paese. Lo ha dichiarato il segretario ...

Turchia sempre più anti-Usa - censurati i western con John Wayne : L'ultima vittima dello scontro frontale tra Turchia e Stati Uniti è il cinema di Hollywood. A finire travolti dall'ondata di antiamericanismo, sempre più forte nel Paese di Recep Tayyip Erdogan dopo le sanzioni e le minacce di Donald Trump, sono ora i film western. Dallo scorso fine settimana, sul primo canale della tv di stato Trt è stata sospesa la programmazione che sin dagli anni '80 prevedeva che ogni domenica mattina ...

ISIS - NUOVO AUDIO DEL CALIFFO AL BAGHDADI/ Ultime notizie : Daesh ‘loda’ la Turchia ribelle contro gli Usa : Abu Bakr al BAGHDADI, NUOVO messaggio del numero uno ISIS. Ultime notizie, si rivolge ai suoi seguaci e ai militanti: "Attaccate l'Europa e gli Stati Uniti"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Forex : euro/dollaro debole - fondamentale in prospettiva tema commerciale Usa-Cina e Turchia - analisti - : La scorsa settimana è stata contrassegnata da una certa volatilità per il cambio più scambiato al mondo che, dopo aver aggiornato nuovi minimi da tredici mesi a 1,13, è rimbalzato una figura più in ...

Turchia - USA - risale la tensione. Spari contro ambasciata americana ad Ankara : Teleborsa, - risale la tensione tra USA e Stati Uniti . Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro l'ambasciata statunitense ad Ankara all'alba di oggi 20 agosto . Lo riportano i media ...

Erdogan : gli USA hanno fatto della Turchia un obiettivo strategico - : "I recenti sviluppi nell'economia apriranno nuove porte e forniranno nuove opportunità di sviluppo. Prevediamo di accogliere 40 milioni di turisti. I progetti nel settore della difesa valgono oggi 45 ...

Con sanzioni USA - nuova tappa nelle relazioni tra Turchia e UE - : Can Baydarol, politologo, esperto di rapporti tra la Turchia e l'UE, parla a Sputnik. Il politologo, esperto di rapporti tra la Turchia e l'UE ha commentato il recente rilascio di due militari greci, ...