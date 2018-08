Turchia sempre più anti-Usa | censurati i western con John Wayne

huffingtonpost

(Di martedì 28 agosto 2018) L'ultima vittima dello scontro frontale trae Stati Uniti è il cinema di Hollywood. A finire travolti dall'ondata diamericanismo,più forte nel Paese di Recep Tayyip Erdogan dopo le sanzioni e le minacce di Donald Trump, sono ora i film. Dallo scorso fine settimana, sul primo canale della tv di stato Trt è stata sospesa la programmazione che sin dagli anni '80 prevedeva che ogni domenica mattina alle 9.55 andassero in onda le pellicole classiche dei film di cowboy Usa. Una tradizione che adesso i telespettatori turchi dovranno abbandonare. L'ultimo, 'Big Jake', un classico del 1971 conprotagonista, è andato in onda il 19 agosto. Domenica scorsa, invece, al posto dei pistoleri yankee è stata trasmessa la serie tv turca 'Amami così come sono'. E per il futuro, nella programmazione della tv di stato ...