Trump vs Google | “è truccato” Presidente Usa | “motore di ricerca? Solo fake news dei

Donald Trump contro il motore di ricerca Google : "È truccato e pericoloso" : Il presidente americano Donald Trump accusa il motore ricerca Google di essere "truccato" affermando in un due tweet che i risultati delle ricerche con le parole "Trump News" mostrano "solo" notizie dei "Media Fake News".Google search results for "Trump News" shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. ...

Per Google Immagini - Trump è un idiota e lo mostra tramite ricerche : La politica messa in atto da Trump non piace a molte persone, al punto da generare critiche abbastanza rumorose. Proprio queste ultime hanno raggiunto il colmo quando anche su Google Immagini, dopo aver scritto nella barra di ricerca il termine ''Idiot'', escono solamente foto di Donald Trump [VIDEO]. La pratica si chiama GoogleBombing e diversi esponenti del web hanno ironizzato la carica del Presidente degli Stati Uniti. Alla base di questa ...

Donald Trump contro l’Ue per la multa a Google : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha criticato aspramente la multa record da 4,3 miliardi di euro (5 miliardi di dollari) che l’Unione europea ha inflitto a Google per la posizione predominante di Android. Secondo Trump l’Ue ha voluto colpire gli Usa attraverso un’azienda (Alphabet, la holding che controlla Google) che batte bandiera a stelle ...

Trump difende Google - pur odiando Silicon Valley - per attaccare l'Europa : Era solo questione di tempo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto via Twitter sulla multa da 4,3 miliardi di euro inflitta