Trump sostiene l'agricoltura USA con 4 - 7 mld di dollari : La guerra commerciale intrapresa dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , contro la Cina sta pesando su alcuni settori a stelle e strisce, come quello agricolo. Per compensare le ...

La stampa si ribella alle accuse di Trump e il Senato la sostiene all'unanimità : Noi siamo stati un modello di libertà, ma ora mandiamo un messaggio che dice a tutti i despoti del mondo che possono trattare i giornalisti come nemici'. Trump non ha reagito bene: in una serie di ...