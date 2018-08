Trump se la prende con Google | ' È truccato e pericoloso'

Fca - Manley vede Trump : 'Presidente quando scende da Air Force One dovrebbe prendere una Jeep' : NEW YORK - Un attacco alla Cina, il cui piano economico 'One Belt One Road Initiative', è un 'insulto'. Donald Trump con gli amministratori delegati di 15 delle...

Melania difende LeBron James : per la seconda volta prende le distanze da Trump : Come sapete - prosegue la Grisham - la signora Trump ha girato il paese e il mondo parlando ai bambini del loro benessere, della vita sana e dell'importanza di comportamenti online responsabili con ...

"È uno stupido". Trump attacca LeBron ma Melania prende le distanze dal marito : "Sta facendo ottime cose" : LeBron James lo aveva accusato di usare lo sport per dividere il Paese, per di più nel corso di un'intervista alla 'odiata' Cnn. Donald Trump ha aspettato il weekend e dalla sua tenuta in New Jersey ha sparato una bordata via Twitter senza precedenti contro la star assoluta del basket americano: "E' stato intervistato dall'uomo più stupido della tv, Don Lemon. E' riuscito a far sembrare LeBron intelligente, il che non è ...

Trump prende distanze da Manafort : "ha lavorato poco con me"

Trump se la prende con la Harley e minaccia le auto europee : Ma non volendo scaricare sui propri clienti gli aumenti che sono conseguenza della politica di Trump , si parla di una media di 2mila dollari a moto, la Harley ha comunicato che manterrà invariati i ...