Trump dichiara guerra a Google | Diffonde fake news

Uragano Lane minaccia le Hawaii - Trump dichiara lo stato di emergenza - : Il governatore dello stato, David Ige, ha esortato i residenti a fare scorte di viveri e acqua per almeno due settimane. Uffici pubblici chiusi e supermercati svuotati

Usa : uragano Lane - Trump dichiara stato emergenza per Hawaii : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - l’uragano Lane spaventa le Hawaii : Trump dichiara lo stato di emergenza : Il presidente Trump ha firmato lo stato di emergenza per le Hawaii per l’arrivo dell’uragano Lane. Secondo i metereologi, il ciclone tropicale, al momento di categoria 4, con venti tra i 200 e i 250 km/h, potrebbe abbattersi sull’arcipelago già questa sera. Sono previste forti piogge e venti e non sono esclusi allagamenti. Il governatore David Ige ha invitato i residenti a fare scorte di cibo ed acqua e di mettersi al riparo o ...

Bufera su Trump : l'ex avvocato Cohen si dichiara colpevole : "Il presidente mi ordinò di pagare il silenzio di due donne" : Micheal Cohen si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver avuto l'ordine di pagare il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Rischia fino a 5 anni di carcere. Anche Manafort è stato dichiarato colpevole per frode fiscale

Usa - l'ex avvocato di Trump si dichiara colpevole di 8 capi di imputazione : Doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, l'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto ...

Frode bancaria - ex avvocato di Trump in tribunale : pronto a dichiararsi colpevole : Michael Cohen , ex avvocato personale di Donald Trump , ha accettato di dichiararsi colpevole di Frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita ...

Berlino - vertice Merkel-Putin/ Possibile sintonia anti-Trump dopo il gelo? Attesa per dichiarazione congiunta : Berlino, vertice Merkel-Putin: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:28:00 GMT)

La California brucia : 6 morti e 40 mila sfollati. Trump dichiara lo stato di emergenza : Gli incendi in California hanno ucciso sei persone e continuano a espandersi sostenuti da vento e temperature elevate, migliaia di persone hanno dovuto lasciare le case (500 delle quali sono distrutte) ed è stato arrestato un piromane. Nel rogo battezzato “Carr”, a nord di Redding in California, sono morti due pompieri (un terzo era morto pochi gio...

Incendi in California : 5 morti - Trump dichiara lo stato d'emergenza - : Tra le vittime, anche due bambini di 4 e 5 anni. Situazione critica nel Nord del Paese. Bruciate 500 case, evacuati in oltre 38 mila. Le alte temperature e i forti venti complicano l'intervento dei ...

Incendi - massima allerta in California : Trump dichiara lo stato di emergenza - le fiamme devastano il Paese [FOTO e VIDEO] : 1/97 ...

Usa - incendi in California : Trump dichiara stato di emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...

Incendi California - Trump dichiara stato emergenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dazi - Trump dichiara una «nuova fase» di tregua commerciale con l'Europa : NEW YORK - 'Scoppia', improvvisa, la tregua tra Donald Trump e Jean-Claude Juncker. Sotto forma di un accordo commerciale che ferma l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea - a ...

Dazi - Trump dichiara una «nuova fase» di tregua commerciale con l’Europa : Con un annuncio a sorpresa, al termine di incontri bilaterali durati ieri sera più a lungo del previsto, il presidente statunitense e quello della Commissione Europea Juncker hanno fatto decollare una delle ipotesi di armistizio finora solo sussurrate: un impegno a lavorare assieme per l’abbattimento «fino allo zero» delle barriere nel campo dei beni industriale. Nel frattempo vengono congelati i piani di nuovi Dazi americani... ...