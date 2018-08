Truffe online | account email in scadenza? Si tratta di frode #essercisempre

laragnatelanews

(Di martedì 28 agosto 2018) Continua l’inventiva dei malviventi nella rete. Questa è la volta di falseche annunciano la prossimadelle vostre caselle di posta elettronica, così da mandare l’utente nel pallone ed estorcergli dati sensibili o bancari, o anche per introdursi in modo illecito dentro i nostri dispositivi. Questi sono i nuovi truffatori, quelli telematici, quelli che arrivano dritti al segno in modo facile e silenzioso. Sapere che si sta per perdere il propriodi posta, al giorno d’oggi, ci manda veramente nel panico. Su questo giocano, sul nostro modo di reagire in preda al panico facendo così mosse avventate e non ponderate dalla razionalità. In contemporanea anche la truffa delle falseinviate da ipotetici avvocati che seguono il tizio tal dei tali, abitante in via… e che ci denunciano, con tanto di allegato da aprire per capire cosa stia ...