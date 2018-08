Tria tranquillizza i mercati | ' Criticare il 3% è diverso dal dire lo superiamo'

Tria tranquillizza sull'euro - ma lo spread sale a 238 punti : 'La linea del governo è che l'euro non è in discussione', il ministro dell'Economia Tria parla da Lussemburgo e tenta di rassicurare i mercati che vivono però una giornata di tensione: seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...

