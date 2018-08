Tria | ' Spread si sta restringendo' Ma numeri lo smentiscono

Tria in Cina : debito sostenibile e lo spread calerà : L'occasione della visita in Cina del ministro dell'Economia ha permesso anche la firma di un protocollo di intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo per rafforzare il sostegno all'...

Tria a Pechino : lo spread calerà presto : 19.10 Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno. Così il ministro dell'Economia Tria, che lancia un messaggio rassicurante ai rappresentanti della comunità d'affari italiana, incontrati a Pechino. Secondo quanto detto all'Ansa da alcuni partecipanti all'incontro, Tria ha menzionato lo spread che tornerà a scendere con l'arrivo dei prossimi dati. Il debito pubblico italiano è "sostenibile" e non c'è bisogno di dire ai cinesi cosa ...

ALLARME SPREAD - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Verso la manovra - tra la minaccia dello spread e la speranza in Tria : E il ruolo più importante lo giocherà certamente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sempre più visto come argine italiano alla speculazione e garante dei conti pubblici. Certo, non sarà ...

Spread sulle montagne russe tra le parole di Tria e Di Maio : Giornata difficile, ieri, per il mercato del debito pubblico italiano: lo Spread tra BTp e Bund era sceso in mattinata a 243 punti toccati alle 8,34 grazie alle dichiarazioni rassicuranti (dal punto di vista dei mercati) rilasciate dal ministro Giovanni Tria al Sole 24 Ore. Poi, quando alle 11 è iniziata la conferenza stampa del Premier Conte, lo Spread è sceso ulteriormente, arrivando a un minimo di 141. Poi nel pomeriggio la ...

Mercato positivo - Tria rassicura su manovra e su euro - spread scende : Performance positiva per i Btp che beneficiano delle rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla sostenibilità della prossima manovra, nel giorno in cui si tiene la nuova riunione di governo sulla legge di Bilancio prima della pausa estiva delle Camere.

Da Tria un avvertimento a Lega e M5S : "Non si può scherzare con lo spread" : Una fiammata che intimorisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria ma che gli consente anche di avere un'arma in mano durante il confronto con i partiti della maggioranza. Sono presenti il premier ...

Tria benedice reddito di cittadinanza e flat tax. Compatibili col bilancio. Spread in tensione : L'ok in una nota del Mef al termine di un vertice a palazzo Chigi; ma proprio le incertezze sulla prossima politica economica mantengono i mercati nervosi, con lo Spread che continua a restare alto - Un vertice a palazzo Chigi stamani sulla prossima manovra, con Conte e i ministri Tria, Di Maio, Moavero ...

Tria avvisa : niente spese. Borse giù - spread a 250 : Al ministro Giovanni Tria è toccata casualmente la giornata migliore per spiegare a Di Maio e Salvini quanto dovranno tenere basse le aspettative per la prossima legge di Bilancio e quindi per approvare le misure più attese, flat tax e reddito di cittadinanza. Ieri era in programma il primo supervertice governo/maggioranza con il responsabile dell'Economia, il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier e leader di M5s e Lega e il sottosegretario ...

Btp in calo - spread oscilla su Tria - brevi perdono vantaggio : Seduta volatile per il secondario italiano, che accusa il colpo delle apparenti tensioni in seno al governo e in particolare intorno alle posizioni del ministro all'Economia Giovanni Tria. Le frizioni sono nell'immediato sulle nomine, Cdp in particolare, ma anche in prospettiva sulla manovra d'autunno.

Spread Btp stringe e Borsa recupera dopo parole Di Maio su Tria : dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sul ministro dell'Economia Giovanni Tria i mercati hanno tirato un breve respiro di sollievo. Di Maio ha dichiarato infatti di non aver mai chiesto le dimissioni di Tria e ha negato che vi siano tensioni sulle nomine ...