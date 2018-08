Tria in Cina per crescere Ma sarà Roma | con Bankitalia | a comprare titoli di

Tria dalla Cina rassicura su spread e deficit : Tria, alla sua prima visita al di fuori dell'Unione Europea da quando è ministro dell'Economia, ha invitato anche il suo omologo cinese a vistare l'Italia in occasione della prossima edizione del ...

Snam si aggiudica deal in Cina con State Grid grazie a missione Tria a Pechino : Il memorandum è stato firmato oggi, 28 agosto 2018, all'Ambasciata d'Italia a Pechino, nell'ambito della missione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Cina, alla presenza del ministro ...

Tria gela rumor : 'in Cina ma non per convincere investitori ad acquistare debito italiano' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria gela tutte le indiscrezioni stampa riportate negli ultimi giorni, secondo cui il suo viaggio in Cina sarebbe stato una missione, per convincere gli investitori cinesi ad ...

Mercati : Trump solido nonostante le pressioni. Viaggio del ministro Tria in Cina - analisti - : Salvo improvvisi cambi di rotta, quindi, appare improbabile che i Democratici riescano a ottenere una solida maggioranza in uno dei due rami del Parlamento e ribaltare così la politica - anche ...

Tria in Cina : debito sostenibile e lo spread calerà : L'occasione della visita in Cina del ministro dell'Economia ha permesso anche la firma di un protocollo di intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo per rafforzare il sostegno all'...

Tria : "Governo non cerca compratori del debito italiano in Cina" : 'La missione del Governo italiano in Cina non ha come scopo quello di cercare compratori per i titoli del debito pubblico. Lo ha detto il Ministro dell'Economia Giovanni Tria in visita in Cina nel

Tria - missione in Cina : cosa c'è da aspettarsi/ “Non cerco compratori per i titoli del debito pubblico” : Giovanni Tria, missione in Cina: “Italia non cerca acquirenti del debito pubblico. Il giudizio degli investitori si rafforzerà”. Le ultime notizie sul ministro dell'Economia(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Debito pubblico - Tria : "Governo non cerca compratori in Cina" : La missione del governo italiano in Cina non ha come scopo quello di cercare compratori per i titoli del Debito pubblico. Lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista al quotidiano cinese Guangming.

Tria : "ITALIA NON CERCA ACQUIRENTI DEL DEBITO PUBBLICO"/ Ministro in missione in Cina : 'Protezionismo dannoso' : Giovanni TRIA, missione in Cina: "Italia non CERCA ACQUIRENTI del DEBITO pubblico. Il giudizio degli investitori si rafforzerà". Le ultime notizie.

Tria in Cina : non cerco compratori per i titoli del debito pubblico : La «tesi» della Cina come nuovo investitore del debito italiano, «sostenuta in questi giorni» dalla stampa, «non corrisponde al mio pensiero». Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che inizia oggi la sua visita in Cina, in un'intervista a

Al via la visita di Giovanni Tria in Cina : "Non cerco compratori per i titoli di Stato - non c'è questo problema" : Giovanni Tria arriva in Cina e smonta la "tesi", "sostenuta in questi giorni dalla stampa italiana", secondo la quale il paese asiatico sarebbe un nuovo investitore del debito italiano. Tesi che, dice il ministro dell'Economia in un'intervista al quotidiano cinese Guangming, "non corrisponde al mio pensiero".Nei prossimi giorni il titolare del Mef intratterrà una serie di colloqui con autorità e investitori sia a Pechino che a ...

Cina - da oggi missione ministro Tria : 10.30 Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Tria, è in missione in Cina da oggi fino al primo settembre, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra Roma e Pechino. Con Tria anche il vicedirettore generale di Bankitalia,Panetta. La visita ha lo scopo di intensificare le relazioni economiche, finanziarie e commerciali, nonché contribuire a consolidare i rapporti fra i due Paesi. La missione,tra Pechino e Shanghai,prevede molti ...

Cosa c'è da aspettarsi dalla missione di Tria in Cina : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sarà in missione in Cina a partire da oggi, 27 agosto. Pechino e Shanghai, dal 30 agosto prossimo, saranno le tappe del viaggio, la cui conclusione è prevista per il 1 ...

Mef - ministro Tria da oggi in Cina per rafforzare dialogo economico : Roma, 27 ago., askanews, - Dal oggi agosto al primo settembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale al di fuori dell'Unione europea. Della delegazione fa parte anche il Vice Direttore Generale della Banca d'...