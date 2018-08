today

: Travolto da un masso in Adamello Muore maestro della banda di Sarnico - isadeluca3 : Travolto da un masso in Adamello Muore maestro della banda di Sarnico - webecodibergamo : Travolto da un masso in Adamello Muore maestro della banda di Sarnico -

(Di martedì 28 agosto 2018) Insegnante di musica in pensione, grande appassionato di, era conosciuto in tutta la Valcamonica e non solo. Ha...