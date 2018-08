Trapani | sciame di vespe uccide agricoltore | Gaetano Pisciotta lascia moglie e figli

Blastingnews

: Uno sciame di vespe ha ucciso un uomo A Campobell… - Teleacras : Uno sciame di vespe ha ucciso un uomo A Campobell… - zazoomblog : Trapani sciame di vespe lo attacca: 54enne muore in pochi minuti - #Trapani #sciame #vespe #attacca: - NapoliSport1926 : Morso durante una passeggiata, è morto ?? -

(Di martedì 28 agosto 2018) L'Giacomo, 54 anni, è morto per uno choc anafilattico provocato dalle punture di molteera intento a lavorare su un terreno insieme a due operai, presso contrada Bosco, a Campobello di Mazara, quando è stato assalito da unodi. I soccorsi sono stati vani. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori sanitari e i carabinieri. L': è morto in to delle punture di insetti, punture che possono cagionare lo choc anafilattico, ovvero la rapida successione di eventi, provocata dal contatto di un allergene con gli anticorpi lgE, che s'innesca all'improvviso e può generare seri problemi al paziente.diaggressivo e veloce Giacomoè deceduto l'altro ieri, in tarda mattinata, mentre Giacomo lavorava la terra, per conto di terzi, con alcuni colleghi. Sono stati proprio ...