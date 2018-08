Trapani | raid vandalico in una scuola | rubato il busto dedicato alle vittime di Pizzolungo

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) Un gravissimo attoed un furto in unadi. Ancora più vergognoso alla luce di ciò che è stato sottratto dall'atrio dell'istituto. Ildi bronzo raffigurante la signora Barbara Rizzo ed i suoi figli, i gemelli Giuseppe e Salvatore Asta è stato. Si tratta delle treinnocenti del fallito attentato al giudice Carlo Palermo, la strage mafiosa dicommessa il 2 aprile del 1985. Nella notte tra lunedì e martedì è stato commesso unda parte di ignoti all'interno dellai cui autori hanno rimosso ildalla colonna e lo hanno portato via. Non è il primo episodio Lasi trova in via Salemi, alla periferia di. Ilin questione era stato inaugurato nei primi anni '90 dall'allora sindaco della citta' falcata, Michele Megale, e dal magistrato Silvia Giorgi che all'epoca era giudice per le indagini ...