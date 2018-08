Tragedia in volo | bimba si sente male e muore dopo atterraggio

Tragedia sul volo Beirut-Roma : muore bimbo di 2 anni - atterraggio d’emergenza a Bari : Dramma su un volo Alitalia diretto da Beirut a Roma: un bimbo libanese di 2 anni è morto a causa di una crisi cardiaca mentre era in viaggio con i genitori. Deciso l'atterraggio di emergenza per permettere l'intervento dei soccorsi, ma per il piccolo non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

Tragedia Raganello - 10 vittime : dalle amiche inseparabili al volontario di Rigopiano : I loro sogni si sono infranti tra le Gole del Parco Nazionale del Pollino. Spinti dal desiderio di ammirare dal vivo le bellezze di un territorio tanto affascinante quanto insidioso. Nonostante le previsioni meteo non fossero incoraggianti tutto sembrava filare via per il verso giusto. Poi la ‘bomba d’acqua’, il torrente Raganello [VIDEO] che si ingrossa e travolge tutto e tutti. I due gruppi di escursionisti, composti da sedici persone, sono ...

Tra le vittime della Tragedia del torrente - c'è Antonio : soccorritore volontario a Rigopiano : Tra le vittime della tragedia del Raganello c'è una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le gole della zona. Antonio De Rasis, 32 anni, volontario di protezione civile, non sposato, era stato tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse un albergo a Rigopiano. "Sicuramente - ha detto il sindaco di Cerchiara Antonio Carlomagno - con la sua alta esperienza, nel contesto di questo dramma improvviso, ...

Russia. Tragedia in volo : si schianta un elicottero - sono morti tutti : La Tragedia stamane nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia. A bordo 15 passeggeri e tre membri dell'equipaggio: nessuno è sopravvissuto. Le pale dell'elica dell'elicottero avrebbero colpito il carico esterno trasportato da un altro elicottero, provocando lo schianto.Continua a leggere

Iraq - rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo : Tragedia sfiorata : Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata Pilota e copilota di un velivolo Iraqi Airways sono venuti alle mani su un Boeing diretto in Iran. Comunicato ufficiale della compagnia Continua a leggere L'articolo Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata proviene da NewsGo.