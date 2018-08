Toyota | la Corolla di nuovo sul mercato | ‘rinasce’ l’auto più venduta di sempre

sportfair

Dopo due generazioni di Auris, la Toyota 'resuscita' sul mercato europeo il nome Corolla che da inizio 2019 tornerà a definire la vettura di segmento C che verrà lanciata in coincidenza con l'introduzione della nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA). La nuova Corolla, il modello di auto più venduto al mondo, con oltre 45 milioni di unità dal 1966 ad oggi, farà il suo esordio a livello globale in versione Touring Sports (ovvero Station wagon) in occasione del Salone di Parigi e sarà abbinata alle power unit Full-Hybrid Electric di ultima generazione del marchio giapponese, in grado di sviluppare fino a 180 CV.