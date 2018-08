Torino | Meité nuovo idolo dei tifosi | il centrocampista si scatena fuori dal campo VIDEO

Inter-Torino - al Mezza brilla una bella scoperta : Meité 'spaccherà'! : Inter-Torino è stata una bella vetrina per un centrocampista che la Gazzetta dello Sport pone sotto la lente di ingrandimento: si tratta di Soualiho Meïté, che dopo la bella prestazione offerta in occasione della prima giornata contro la Roma, bissa anche alla Scala del calcio. ...

Inter-Torino - le pagelle granata : Meité stupisce - Nkoulou in difficoltà : SIRIGU - voto: 6,5 L'Inter per 47 minuti domina e produce due gol imprendibili. Volo salvifico in coda sul tiro disperato di Perisic, poi Icardi lo grazia. IZZO - voto: 5,5 Cento in Serie A e presto ...

Inter-Torino 2-2 : Perisic e De Vrij gol - ma poi pari con Belotti e Meité : Due facce della stessa partita. Lato A, dominio Inter. Lato B: riscossa Torino. L'Inter stecca anche il debutto a San Siro dopo il k.o. all'esordio in casa del Sassuolo. E ai punti è un 2-2 giusto, ...

DIRETTA/ Inter-Torino (risultato live 2-2) streaming video Sky : Meité raggiunge i nerazzurri! : DIRETTA Inter Torino, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I nerazzurri e i granata arrivano da una sconfitta e vanno a caccia di pronto riscatto(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:05:00 GMT)

Torino - Mazzarri ha trovato un grande centrocampista : che esordio per Meite : esordio boom per il centrocampista Meite, importante innesto per il Torino. Si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato qualche sorpresa ma anche molte certezze. Una partita che ha regalato grande spettacolo è stata sicuramente quella tra Torino e Roma, ottima prestazione per la squadra di Walter Mazzarri, partita che sembrava indirizzata verso il pareggio, poi l’invenzione del giovane Kluivert ...

Torino-Chapecoense 2-0 : Meïté apre - De Silvestri la chiude. Granata in crescita : Serata ricca di emozioni allo stadio Grande Torino per la Sportpesa Cup tra Torino e Chapecoense. Un'occasione per fare il punto sui progressi fatti dai ragazzi di Mazzarri a Bormio e al Filadelfia , ...

Diretta/ Torino Chapecoense (risultato live 2-0) streaming video e tv : De Silvestri e Meite decidono la sfida : Diretta Torino Chapecoense: info streaming video e tv della partita amichevole in programma questa sera alle ore 21.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:14:00 GMT)

Calciomercato Torino - Meitè è ufficialmente un giocatore dei granata : Dopo le visite mediche di ieri è arrivata anche la comunicazione ufficiale: Soualiho Meité è un calciatore del Torino. Il centrocampista francese, proveniente dal Monaco, ha firmato il contratto che lo legherà ai granata e già in giornata inizierà la preparazione fisica con il resto dei compagni nel ritiro di Bormio. “La Serie A è un campionato difficile – spiega, nella nota pubblicata sul sito della società, il centrocampista ...

Torino - UFFICIALE : ceduto Barreca al Monaco - arriva Meitè : ceduto Barreca- Il Torino saluta Barreca e abbraccia Meitè. Un doppio affare con il Monaco che sancisce la fine della storia d’amore tra il terzino italiano e la società granata. Un ottimo inizio di stagione, poi un periodo di totale appannamento che ha portato Barreca a sparire dai radar della titolarità. Un vero e proprio […] L'articolo Torino, UFFICIALE: ceduto Barreca al Monaco, arriva Meitè proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato Torino - ufficiale Meité : 'Pronto per questa nuova avventura' : Un nuovo centrocampista per il Torino di Walter Mazzarri. La società granata infatti ha ufficialmente annunciato l'acquisto di Soualiho Meité, centrocampista classe 1994 che si è legato alla società ...

